Na portalu Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży siedmiu luksusowych domów zlokalizowanych w nadmorskiej miejscowości Tupadły na granicy Jastrzębiej Góry i Rozewia. Cena wynosi 7,7 mln zł.

Łącznie do kupienia siedem domów o powierzchni użytkowej 600m2. Domy bliźniaki wybudowane w 2018r., stodoły w 2021r.

Budynki są całoroczne, ocieplone. Centralne ogrzewanie gazowe, podłogowe. W domkach typu stodoła dodatkowo zainstalowana jest klimatyzacja.

Każdy domek wyposażony został w jacuzzi. Dodatkowo na terenie znajduje się sucha sauna, nowoczesna pergola, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci z błotną kuchnią, ogródki z hamakami.

Możliwość zakupu obiektu jako gotowy biznes całorocznych domów do wynajęcia wraz z identyfikacją wizualną, nazwą, logo, stroną internetową, kontami na portalach noclegowych. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem przez cały rok. W każdym domku może zostać zakwaterowanych 6-8 osób co daje łącznie ok. 52 miejsc noclegowych.

Domki zostały urządzone w różnych stylach - glamour, prowansalskim, hampton lub loftowym. Meble kuchenne, łazienkowe i schody wykonane na zamówienie.

Warunki sprzedaży:

Cena: 7 700 000 zł

Powierzchnia: 600 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Gotowiec inwestycyjny do kupienia blisko Jastrzębiej Góry

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl