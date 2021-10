Gotowiec inwestycyjny w Gdańsku na sprzedaż. Sprawdź, za ile

Na sprzedaż jest wykończony w wysokim standardzie dom, położony w Gdańsku, w centralnej części Wyspy Sobieszewskiej. Nieruchomość jest dochodowym biznesem prowadzonym od lat z 8 apartamentami do wynajmu całorocznego. Cena, jaką trzeba zapłacić za obiekt, to 2 750 000 zł.

Dom został wybudowany na dwóch niezależnych działkach o łącznej powierzchni 708 m2. Obiekt składa się z 8 apartamentów z dwoma wejściami oraz dwiema klatkami schodowymi.

Na parterze znajdują się 4 niezależne apartamenty o powierzchniach ok. 40 m2 każdy. Składają się z salonu z aneksem, gdzie znajduję się kominek, sypialni oraz łazienki. Do każdego apartamentu przynależy zagospodarowany ogródek z grillem.

Na piętrze znajdują się 4 apartamenty. 2 są 2-pokojowe o podobnym układzie jak parter, do których przynależy balkon, a kolejne 2 apartamenty to 1-pokojowe studia z aneksem kuchennym, łazienką oraz tarasem.

Powierzchnia: 316.2 m2

Cena: 2 750 000 zł

