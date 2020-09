Gpi z nową fabryką w Skarbmierzu

Produkcja będzie prowadzona w dwóch lokalizacjach. Tak jak do tej pory w Brzegu oraz przy ul. Inwestycyjnej w Skarbimierzu. Nowa hala dedykowana jest pod budowę głównie dużych zbiorników o pojemności do 400 m3, wysokości do 25 metrów i średnicy do 4,2 metra, czyli zbiorników o maksymalnych wymiarach do transportu drogowego. Większe zbiorniki Gpi buduje na miejscu u klienta.

Gpi Poland to część holenderskiej grupy Gpi Tanks, która znana jest z produkcji zbiorników ze stali szlachetnej w całej Europie. Na początku, w 2013 r., w brzeskim zakładzie na ul. Cegielnianej pracowało kilka osób, dziś jest to ponad 40 pracowników. Firma rozwija się na tyle szybko, że konieczne było poszukanie drugiej lokalizacji i wybudowanie nowej, większej hali produkcyjnej.

Nowa fabryka Gpi Poland w Skarbimierzu została podzielona na część biurową i produkcyjną. Na dniach, Gpi Poland przeniesie część swoich zasobów do Skarbimierza.

Początkowo druga fabryka miała rozpocząć pracę w I kwartale roku, ale niestety sytuacja z pandemią zweryfikowała te założenia. W Gpi wprowadzono pracę zdalną, ograniczono kontakt bezpośredni między pracownikami i z klientami do minimum. Wszystkie prace produkcyjne postępują wedle przyjętego harmonogramu a Gpi prowadzi szereg rekrutacji.