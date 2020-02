Greenfield czy brownfield? Renata Osiecka o terenach inwestycyjnych na Śląsku

Jak wygląda przygotowanie gruntów inwestycyjnych na Górnym Śląsku?

Renata Osiecka: Głównym problemem, z jakim spotykamy się przygotowując działki typu greenfiled pod inwestycje w regionie, to ich bardzo duże rozdrobnienie. W zasadzie nie ma gotowych pojedynczych działek o areale powyżej 3-5 ha. Historyczne zaszłości, nieuregulowane sprawy spadkowo-własnościowe, wysoki stopień rozdrobienia powodują, że czas potrzebny na przygotowanie gruntu pod dużą inwestycję produkcyjną czy logistyczną zajmuje 2 i więcej lat. Dla przykładu grunt inwestycyjny pod produkcję i logistykę o powierzchni ponad 35 ha w powiecie bieruńsko-lędzińskim, który przygotowywaliśmy dla jednego z naszych klientów składał się z 65 działek i należał do 130 właścicieli, najmniejsza miała 680 mkw., a największa 2,5 ha. Inny podobny przykład to Sosnowiec, gdzie - aby przygotować 20 ha - potrzebowaliśmy scalić 136 działek, należących do 198 właścicieli. Jest to ogrom pracy, wymagający czasu, wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu tego typu projektów.

Lepiej wygląda dostępność terenów typu brownfield, jednak do tej pory cieszyły się one mniejszym zainteresowaniem inwestorów z sektora przemysłowego ze względu na wyższe ryzyko inwestycyjne, dłuższy czas potrzebny na przygotowanie terenu i dodatkowe czasem nie do końca znane na początkowym etapie koszty związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych.

Na jakie wyzwania musi się przygotować inwestor, który wybiera tereny zdegradowane?

Tereny poprzemysłowe z założenia są trudniejsze i cieszą się mniejszym zainteresowaniem inwestorów niż gotowe działki typu greenfield. Jednak ze względu na niską podaż niezabudowanych działek coraz częściej firmy decydują się na inwestycje na terenach wymagających dodatkowej pracy. Kluczowym czynnikiem, który wpływa na wybór tego typu terenu jest lokalizacja, bardzo często w mieście z dostępem do komunikacji miejskiej, a tym samym pozwalająca łatwiej pozyskać pracowników oraz w przypadku logistyki miejskiej - skracająca czas dostaw do klienta końcowego. Nie bez znaczenia jest również dostęp do mediów oraz w większości przypadków gotowa droga dojazdowa. Dobrym przykładem jest tutaj inwestycji firmy Hillwood w Sosnowcu, gdzie deweloper zdecydował się na zakup centrum handlowego, które zostało wyburzone i w jego miejsca powstało blisko 50 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-logistycznej, która szybko została skomercjalizowana ze względu na lokalizację parku w mieście.

1

2