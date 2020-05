Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do wzięcia udziału w nieograniczonym postępowaniu przetargowym

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police zaprasza do wzięcia udziału w nieograniczonym postępowaniu przetargowym pn. „Sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,3041 ha, których wieczystym użytkownikiem jest „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”.

„Supra” Agrochemia Spółka z o.o. jest wieczystym użytkownikiem atrakcyjnych nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych we wschodniej części Wrocławia przy ul. Monopolowej 6, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy Wrocław – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrocławiu następujące księgi wieczyste:

oznaczona symbolem WR1K/00040967/8,

oznaczona symbolem WR1K/00054199/4,

składające się z działek o łącznej powierzchni 11,3041 ha (11,1443 ha + 0,1598 ha). Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Nieruchomości położone są w odległości 7 km od centrum miasta Wrocławia oraz 12 km

do wjazdu na główną obwodnicę autostradową prowadzącą w kierunku miasta Warszawa. Dojazd do obu wskazanych powyżej miejsc zajmuje około 20 minut. Lokalizacja umożliwia szybki dojazd do trzech wielkich aglomeracji europejskich: Warszawy, Berlina, Pragi co stwarza dogodne warunki do prowadzenia oraz rozwoju biznesu na skalę europejską. Użytkowane przez spółkę tereny:

umożliwiają prowadzenie różnorodnej aktywności gospodarczej,

posiadają pełne uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową,

posiadają własną stację transformatorową,

posiadają dostęp do mediów telekomunikacyjnych,

posiadają własne nabrzeże przy Kanale Żeglugowym,

posiadają własną bocznicę kolejową z ważnym certyfikatem bezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Biura Zarządzania Korporacyjnego pod nr telefonu 91/317-23-10 lub 91/317-28-30 lub przesłanie potwierdzenia zainteresowania na adres e-mail: supra.przetarg@grupaazoty.com, do dnia 05.06.2020 r., celem otrzymania szczegółowych informacji.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.