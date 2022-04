Handel i hotele. Nowe oferty inwestycyjne w woj. wamińsko-mazurskim

Hotel w centrum Fromborka

Na sprzedaż nieruchomość w samym centrum Fromborka, u stóp Wzgórza Katedralnego. Obiekt hotelarsko gastronomiczny o powierzchni 2000 m2 położony jest na działce o powierzchni 1500 m2.

W obiekcie znajdują się: w pełni wyposażona kuchnia, zaplecze socjalne, magazyny, pralnia, zmywak oraz piwnice. Dodatkowo w skład nieruchomości wchodzi dwupoziomowe mieszkanie.

Warunki sprzedaży

Cena: 5 900 000 zł

Powierzchnia: 2 000 m2

Działki inwestycyjne nad samym Kanałem Elbląskim

Na sprzedaż działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 48.296m2 z linią brzegową Kanału Elbląskiego, z widokiem na Pochylnię Kąty, położone w miejscowości Krasin gmina Pasłęk powiat elbląski województwo warmińsko-mazurskie.

Przeznaczenie działki: agroturystyka ze stadniną koni, pensjonat, mini hotel ze spa, zabudowa w postaci domów jednorodzinnych tworząc unikatowe mini osiedle w pięknej scenerii.

Warunki sprzedaży

Cena: 965 920 zł

Powierzchnia: 48 296 m2

Park handlowy Tilia Braniewo na wynajem

Obiekt jest zlokalizowany przy głównej ulicy miasta, w pierwszej linii zabudowy dobrze widoczny z dróg dojazdowych i bloków osiedla. Lokalizacja blisko centralnej części miasta i głównych ciągów handlowych.

W najbliższym sąsiedztwie położone są obiekty handlowe, które tworzą korzystne otoczenie i zapewniają dużą rotacje klientów.

Liczba miejsc parkingowych - 65.

Warunki najmu

Cena: 15 000 zł

Powierzchnia: 200 m2

Skop: Działka z dużym potencjałem inwestycyjnym

Na sprzedaż nieruchomość w Miejscowości Skop, Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, położona 8 km od Wilkasy i Jeziora Niegocin a także 8 km od miejscowości Ryn przy której znajdują się Jezioro Orłów i Ryńskie.

Na działce o wielkości 3000m2 znajduje się budynek starej szkoły, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy z możliwością przekształcenia budynku na budynek mieszkalny.

W ofercie jest zawarty nowy projekt przewidujący 17 mieszkań o różnych metrażach o łącznej powierzchni 950m2 wraz z pozwoleniami na rewitalizację budynku.

Warunki sprzedaży

Cena: 1 200 000 zł

Powierzchnia: 3 000 m2

Elbląg: Kompleks budynków z parkingiem w atrakcyjnej lokalizacji

Na sprzedaż działki o łącznej powierzchni 7 304 m2 zabudowane 5 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 9 040 m2. W skład kompleksu wchodzą: budynek A o pow. 1 638,9 m2 (2 piętra, piwnica), budynek B o pow. 3 128,4 m2 (5 pięter, piwnica) -budynek CDE o pow. 3 879,9 m² (4 piętra, piwnica), budynek F o pow. 161,2 m2 (funkcje magazynowe), budynek Ł o pow. 231,6 m2 (łącznik między budynkiem A i B)

Od zachodu oraz na wewnętrznym patio urządzono parking, łącznie na ok. 50 miejsc. Główny wjazd na teren nieruchomości od strony ul. Polnej, która przylega do działki od wschodu. Drugi wjazd od strony ul. Widok.

Warunki sprzedaży

Cena: 9 900 000 zł

Powierzchnia: 9 040 m2

Dom weselny z pokojami i samodzielnym mieszkaniem

Na sprzedaż budynek dwupiętrowy w Sędławkach, na peryferiach

Bartoszyc. Na parterze znajduje się sala weselna z niezbędnym zapleczem kuchennym oraz sanitarnym, mogąca ugościć 150 osób.

Sala przeszła gruntowny remont w 2017 r. I piętro, to 10 pokoi gościnnych, z których dwa posiadają własne łazienki. Może w nich przenocować 30 osób. II piętro, to samodzielne, duże mieszkanie. Składa się z salonu z kominkiem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, dużej jadalni, 4 sypialni, oddzielnej kuchni z oknem oraz łazienki.

Warunki sprzedaży

Cena: 965 000 zł

Powierzchnia: 545 m2

Teren pod zabudowę usługową 5 km od centrum Elbląga

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 20345 m2, w miejscowości Kazimierzowo (powiat elbląski, gmina Elbląg), zaledwie 5 km od centrum Elbląga oraz 55 km od centrum Gdańska. Nieruchomość położona jest między dawną drogą krajową nr 7 oraz obecną drogą ekspresową S7.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę usługową, tereny wiejskiej zabudowy mieszanej: zagrodowej, jednorodzinnej lub usługowej, oraz tereny rolnicze.

Warunki sprzedaży

Cena: 2 000 000 zł

Powierzchnia: 20 345 m2

Obiekt biurowo-magazynowo-produkcyjny

Na sprzedaż obiekt biurowo-magazynowo-produkcyjny w doskonałej lokalizacji w Stawigudzie, 12 km od Olsztyna. Bezpośredni zjazd z trasy S51 Olsztyn- Warszawa.

Na działce o pow. 3 111 m2 posadowione są 3 budynki o łącznej powierzchni 616,08 m2. Można tu prowadzić działalność w dowolnej branży, od biurowej, poprzez magazynową, gastronomiczną jak i produkcyjną.

Warunki sprzedaży

Cena: 1 750 000 zł

Powierzchnia: 616 m2

Olsztynek: Obiekt gastronomiczno-hotelowy

Na sprzedaż obiekt gastronomiczno-hotelowy przy ulicy Floriana w Olsztynku. W skład kompleksu wchodzi restauracja wraz z wyposażeniem, piekarnia, smażalnia ryb (uruchomiona w 2016 r.) oraz 2 mieszkania, każde o pow. ok 100 m2 , magazyn, parking i ok. 200 m2 do zagospodarowania na cele mieszkaniowe na poddaszu.

Na terenie obiektu jest wystarczająca powierzchnia, którą można wykorzystać bądź dodatkowo adaptować na salę weselną czy miejsca noclegowe dla gości.

Warunki sprzedaży

Cena: 2 500 000 zł

Powierzchnia: 812 m2

Mrągowo: Nieruchomość komercyjna w centrum

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 795 m2 z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwoleniem na budowę oraz projektem budynku, który może pełnić funkcję małej galerii handlowej.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, kanalizacyjną, wodociągową oraz telekomunikacyjną. Działka ma kształt prostokąta. Według MPZP jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Warunki sprzedaży

Cena: 3 550 000 zł

Powierzchnia: 795 m2