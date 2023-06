Do portalu Propertystock.pl trafił na sprzedaż hotel położony w bliskiej odległości od Gdańska i Kwidzyna.

Ten nowoczesny hotel, zbudowany w 2019 roku, oferuje duże możliwości zarówno dla wypoczynku turystycznego, jak i biznesowego. Z liczbą 18 pokoi 32m2 oraz sali weselno-konferencyjno-bankietowa, które mogą pomieścić łącznie 350 osób (800m2), dodatkowo 7 domków 6-osobowych oraz dom "Rybaka" mający 10 pokoi 2 osobowych.

Hotel posiada na własność jezioro a cały teren to ponad 46 ha. Na działce znajduje się nowoczesna kręgielnia - 6 torów oraz stoły bilardowe oraz inne do gier. Również w kręgielni znajduje się Bar. Dodatkowym atutem jest drewniana wiata mieszcząca ok. 100 osób na mniejsze okoliczności ,wyposażona w zaplecze gastronomiczne.

Pomiędzy jeziorem a hotelem mamy do dyspozycji budynek w którym są sauny oraz jacuzzi. Na terenie jest możliwość zagospodarowania działki w kolejny budynek mieszkalny lub basen, lodowisko.

Hotel znajduje się w bardzo bliskiej odległości od Gdańska 60km, Grudziądz 40km.

Warunki sprzedaży:

Cena: 16 500 000 zł

Powierzchnia: 4 000 m2

