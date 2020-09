I etap fabryki Contact E-Mobility w PNT Rzeszów-Dworzysko już gotowy

Phoenix Contact E-Mobility to część grupy Phoenix Contact - światowego lidera innowacyjności w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, który dociera ze swoimi rozwiązaniami do ponad 100 krajów, zatrudniając na całym świecie łącznie ok. 18 000 osób.

- Fabryka wybudowana na terenie naszego parku powstała zaledwie w dwa miesiące, co dowodzi, że gospodarka świetnie sobie radzi nawet w czasie pandemii. Bardzo nas cieszy, że na „Dworzysku” postanowiła zainwestować firma o światowym zasięgu i charakterze. Dla mieszkańców naszego regionu wyjątkowo ważne jest też to, że w związku z tą inwestycją powstanie tutaj ok. 330 nowych miejsc pracy – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Na terenie PNT „Rzeszów-Dworzysko” szczególną uwagę przywiązuje się do wysokiego zaawansowania technologicznego powstających tutaj firm.

- Jednym z walorów firm, które tworzą na terenie parku nowe miejsca pracy jest zapewnienie, że ich działalność gospodarcza ma nowatorski charakter. Zasadą przyjętą podczas naboru i selekcji przyszłych inwestorów jest bowiem uzyskanie przez nich pozytywnej opinii ośrodka badawczo – rozwojowego lub naukowego w zakresie innowacyjności przedsięwzięcia – mówi Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”.

Nowa fabryka, nowe możliwości

Phoenix Contact oferuje szeroką gamę produktów dla szybko rozwijającego się rynku elektromobilności - zarówno do infrastruktury ładowania, jak i do interfejsu ładowania pojazdów. Firma jest szczególnie znana ze swoich kabli do ładowania CCS (Combined Charging System) oraz z opracowywania technologii HPC (High Power Charging), która umożliwia ultraszybkie ładowanie w zaledwie kilku minut.

Nowa fabryka zajmie łączną powierzchnię 15 000 m kw. Z tego 14 000 m kw. to powierzchnia produkcyjno-magazynowa, a 1000 - biurowa.

- W sumie zainstalowaliśmy tutaj 108 prefabrykowanych słupów, zużyliśmy 170 ton stali, 10 000 metrów kwadratowych blachy na pokrycie dachu oraz 2 000 m kw. wełny mineralnej na jego izolację. Obecnie trwają prace nad siecią gazową, wodną i elektryczną, systemem odzysku ciepła, wentylacją. Rozpoczął się również montaż paneli elewacyjnych. W kolejnym etapie zostanie wykonana posadzka przemysłowa. Klient uzyska wczesny dostęp do obiektu już na początku grudnia, aby rozpocząć montaż linii technologicznych w hali produkcyjnej - powiedział Michał Chodecki, BTS Development Director w Panattoni.

PNT „Rzeszów – Dworzysko” to teren inwestycyjny o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy -Polska- Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 20 przedsiębiorstw. Docelowo pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.