Ponad 600 mkw. ma nowy obiekt firmy Icewind przy ul. Świdnickiej na tzw. Abisynii w Toruniu.

W budynku jest możliwość zapoznania się z technologiami urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła podczas ich rzeczywistej pracy.

Nowa siedziba Icewind ma 400 metrów powierzchni magazynowej i ponad 200 metrów powierzchni biurowej.

Teren w strefie Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód kosztował 232 300 zł.

Cały obiekt Icewind został zaprojektowany z wykorzystaniem ekologicznych technologii do jego ogrzewania, chłodzenia i wentylowania - oprócz oczywistych korzyści polegających na niskich kosztach utrzymania stanowi w całości budynek referencyjny dla wszystkich zainteresowanych firm planujących podobne inwestycje.

Teren w strefie Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód. Fot. Mat. pras.

Współpraca z torun.direct układała się modelowo, jesteśmy zadowoleni z lokalizacji, która daje nam doskonałe możliwości komunikacyjne - podkreśla Sławomir Rygielski, właściciel firmy Icewind.

Icewind to toruńska firma zajmująca się wykonywaniem nowoczesnych instalacji ogrzewania, chłodzenia i wentylacji dla klientów indywidualnych i dla firm oraz obiektów użyteczności publicznej. Icewind może pochwalić się realizacją najbardziej skomplikowanych inwestycji w Toruniu i okolicach, w których za pomocą tych samych urządzeń pomieszczenia są chłodzone i ogrzewane.

Warto dodać, że strefa inwestycyjno-logistyczna „Toruń Wschód” wypełniła się już w 90 proc. 18 z 20 działek dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw znalazło nabywców. W rejonie ulic Przelot i Świdnickiej trwają intensywne prace budowlane. W strefie aktualnie pozostało do sprzedaży ok 15 ha terenów pod inwestycje. Miejscy planiści przeznaczyli te tereny pod obiekty usługowo-produkcyjne i składy magazynowe. Są to tereny niezabudowane, ale w sąsiedztwie znajduje się niezbędna infrastruktura.

Otwarcie ICEWIND. Fot. Mat. pras.

