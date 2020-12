Iglotex uruchomił najnowocześniejszą w tej części Europy fabrykę żywności

Inwestycja powstała w Skórczu, przy ulicy Leśnej 2 – w lokalizacji, w której w maju ubiegłego roku spłonął doszczętnie jeden z głównych zakładów produkcyjnych i oddziałów dystrybucyjnych Grupy IGLOTEX. Zarząd spółki błyskawicznie podjął strategiczną decyzję o budowie nowego, supernowoczesnego zakładu produkcyjnego, który z racji zaawansowania technologicznego zapewni firmie szereg przewag konkurencyjnych i umożliwi realizację ambitnej strategii rozwoju, zarówno w Polsce, jak i – poprzez eksport – na ponad 50 rynkach na świecie, na czterech kontynentach.

- W rekordowym tempie, w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę (w końcu lutego 2020 roku) uruchomiliśmy w pełnym zakresie produkcję w nowej fabryce w Skórczu. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych żywności mrożonej i chłodzonej w tej części Europy. Zakład wykorzystuje najnowsze i unikalne na polskim rynku technologie produkcji, supernowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane systemy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa produkcji od renomowanych światowych producentów. Inwestycja była ogromnym wyzwaniem, ale dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i wysiłkowi całego zespołu oraz naszych partnerów, w tym generalnemu wykonawcy firmie Dekpol S.A., udało nam się z sukcesem ten cel zrealizować. W nowym zakładzie produkcyjnym i oddziale dystrybucyjnym pracę znalazło łącznie niemal 700 osób, mieszkańców Skórcza i gmin sąsiadujących. Inwestycja o tej skali to krok milowy w historii rozwoju Grupy IGLOTEX” – komentuje Maciej Włodarczyk, prezes zarządu IGLOTEX S.A.

- Rada Nadzorcza, aktywnie wspierała zarząd spółki we wdrażaniu działań naprawczych po tragicznym w skutkach pożarze w maju 2019 roku oraz w procesie decyzyjnym o budowie nowego zakładu. Jesteśmy dumni z fantastycznej postawy i zaangażowania całego zespołu firmy, który tuż po pożarze błyskawicznie przeorganizował całą działalność, uruchomił produkcję zastępczą tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować negatywne skutki dla klientów firmy i zachować ciągłość realizacji zamówień. Równolegle – mimo przeszkód związanych z lockdownem i kryzysem gospodarczym wskutek pandemii Covid 19 – realizowano sukcesywnie kolejne etapy budowy nowego zakładu. To ogromny sukces całego zespołu IGLOTEX i istotny krok w rozwoju firmy, ale również solidne wsparcie i impuls do rozwoju gospodarki i rynku pracy w Skórczu i w regionie” – komentuje Tadeusz Włodarczyk, założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.