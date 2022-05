Innowacyjny startup będzie rozwijać projekty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

Nanoseen, polska firma, plasująca się w światowej czołówce start-upów z branży inżynierii chemicznej, otwiera swoją siedzibę w Gdyni.

Dzięki ich rozwiązaniom łatwiej poradzimy sobie ze skutkami zmian klimatycznych i sprawniej podbijemy kosmos.

Nanoseen to młody zespół inżynierów i naukowców zajmujących się zaawansowaną nanotechnologią, polegającą na tworzeniu rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Powstające nanomateriały m.in. grafen, struktury metaloorganiczne (MOFy) pomogą rozwiązywać wiele problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, takimi jak niedobór wody pitnej i zanieczyszczenie wód plastikiem oraz zanieczyszczenie powietrza. W 2020 roku zespół stworzył pierwsze na świecie rozwiązania poprawiające życie ludzi — technologię do odsalania i oczyszczania wody NanoseenX, która nie wymaga zasilania dodatkową energią w procesie filtracji wykorzystując wyłącznie siłę grawitacji

- Staramy się, aby firmy zaawansowanych technologii znajdowały warunki dla swojego rozwoju w regionie. Cieszy nas fakt, że start-up o tak wielkim potencjale jak Nanoseen chce z nich skorzystać i właśnie z tego miejsca podbijać świat. Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni to idealne miejsce, które umożliwia rozwój innowacyjnych rozwiązań wielu tego typu zespołom. Cieszymy się, że przy współpracy z Invest in Pomerania, przekonaliśmy ich do wyboru Trójmiasta – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarczych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodatkowym założeniem projektu Nanoseen jest wykorzystanie rozwijanej nanotechnologii w dziedzinie eksploracji kosmosu. Opracowany przez firmę proszek NanoboosteX umożliwia szybką i naturalną uprawę żywności również na innych planetach. Firma bierze udział w konkursie Deep Space Food Challenge organizowanym przez NASA, której celem jest stworzenie zautomatyzowanej technologii do uprawy m.in. roślin w misji na Marsa.

- W Trójmieście chcielibyśmy się rozwijać w bardzo szybkim tempie. W tym roku rozpoczniemy pilotażowy program wdrożenia naszego produktu NanoseenX u naszych partnerów na świecie m.in. w Singapurze, USA, Norwegii, Szwecji, Japonii, Izraelu, Indiach, oraz Hiszpanii i na Filipinach. Chcemy być firmą globalną – najlepszą firmą nanotechnologiczną. Pierwszą sprzedaż naszego produktu planujemy w przyszłym roku z przychodami około 200 tys. euro. Pilotaż wdrożeniowy produktu NanoboosteX rozpoczęliśmy u naszych partnerów w Polsce i Kambodży — mówi entuzjastycznie Bartosz Kruszka, współzałożyciel, CEO & CSO firmy Nanoseen.

Zespół Nanoseen będzie docelowo liczył 15-25 specjalistów. Początkowo nabór talentów skoncentruje się głównie na naukowcach (specjalistach R&D), następnie firma będzie poszukiwać ekspertów z zakresu marketingu, PR, sprzedaży, zarządzania biznesem oraz koordynacji pilotażowej.

- Trójmiasto staje się coraz ciekawszą lokalizacją pod kątem realizowania działań badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim zawdzięczamy to doskonale wykształconym pracownikom wywodzącym się z trójmiejskich uczelni, ale również wysokiej jakości życia, dzięki czemu firmy działające na Pomorzu z łatwością przyciągają specjalistów z innych części Polski i Europy — podsumowuje Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.