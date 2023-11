Woj. pomorskie wykonuje kolejny krok w stronę przyciągnięcia zagranicznych inwestorów. - Oferta nowego parku przemysłowego dla branży półprzewodników jest gotowa – zapowiada Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

Przemysław Sztandera, prezes PSSE: Jesteśmy przygotowani do tego, żeby nasz region został wytypowany na inwestycję z branży półprzewodnikowej.

Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego: Bank Światowy wskazał sektor półprzewodników jako branżę, która ma u nas wyjątkowo dogodne warunki do rozwoju.

Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania: Mamy do zaoferowania 400-hektarowy teren, na którym można zlokalizować inwestycję z branży półprzewodnikowej.

Invest in Pomerania, jako pierwsza organizacja w Polsce, przystąpiła do SEMI – zrzeszającego ponad 2,5 tys. podmiotów globalnego stowarzyszenia reprezentującego największych na świecie producentów chipów i szeroko rozumianej elektroniki. W tym czasie międzynarodowy koncern Intel ogłosił plan budowy fabryki półprzewodników w Polsce.

To ważny sygnał gotowości Polski do współpracy przy kształtowaniu nowego łańcucha dostaw w produkcji półprzewodników. Dzięki pojawieniu się na globalnej mapie sektora, woj. pomorskie wykonuje kolejny krok w stronę przyciągnięcia zagranicznych inwestorów.

- Bank Światowy, który analizując globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz gospodarkę Pomorza wskazał sektor półprzewodników jako branżę, która ma u nas wyjątkowo dogodne warunki do rozwoju. Wiemy, że możemy być konkurencyjni w rywalizacji o takie projekty. Realizacja kolejnej inwestycji w zakresie produkcji półprzewodników w Aglomeracji Trójmiasta jest tylko kwestią czasu – komentuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Gorący trend: nearshoring

Światowa produkcja półprzewodników skoncentrowana jest w czterech krajach: na Tajwanie, w Korei Południowej, USA i w mniejszym stopniu w Chinach. Aktualnie 92 proc. produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników realizowana jest na Tajwanie. Po silnych zawirowaniach łańcucha dostaw w 2020 r. i potencjalnej groźbie konfliktu w Cieśninie Tajwańskiej, na globalnym rynku trwa proces relokacji produkcji, przy czym szacuje się, że budowa lokalnych łańcuchów dostaw wymagać będzie inwestycji na poziomie 1 biliona USD, co spowoduje wzrost cen półprzewodników od 35 do 65 proc.

Niemniej strategiczna decyzja o dywersyfikacji geograficznej produkcji mikroprocesorów została podjęta - zarówno w USA, jak i w Europie ogłaszane są kolejne inwestycje.

Tylko w ostatnich miesiącach amerykański producent układów scalonych Wolfspeed zapowiedział otwarcie zakładu w Ensdorf w Niemczech, który będzie największą fabryką czipów na świecie.

W Norymberdze z kolei powstanie nowe centrum badawczo-rozwojowe. ST Microelectronics, francusko-włoski koncern produkujący układy elektroniczne, zamierza zbudować drugą fabrykę wytwarzającą półprzewodniki o średnicy 300 mm w Crolles we Francji. Jednak największą uwagę przykuwa Intel, który będzie realizował nowe inwestycje w Europie – w Niemczech i Polsce.

Intel stawia na Polskę

W czerwcu koncern Intel ogłosił, że zainwestuje w Polsce blisko 5 mld dolarów i wybuduje fabrykę w Miękini pod Wrocławiem, w której pracę znajdzie nawet ok. 2 tys. osób. W nowym zakładzie Intela będzie odbywać się montaż i testowanie półprzewodników. To pierwszy tak duży projekt z branży półprzewodników w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestycja Intela w Polsce, w połączeniu z istniejącym już zakładem produkującym wafle krzemowe w Leixlip w Irlandii, planowaną budową fabryki półprzewodników najnowszej generacji w Magdeburgu w Niemczech, centrum badawczo-rozwojowym pod Paryżem, dołoży kolejny element pod budowę kompleksowego łańcucha produkcji półprzewodników w Europie.

Pomorze w globalnym wyścigu

Według firmy konsultingowej Kearney odbudowa ekosystemu półprzewodników może przynieść wzrost PKB w wysokości 77-85 mld euro oraz dodatkowe wpływy budżetowe na poziomie 7-9 mld euro, a także 17-20 tys. nowych miejsc pracy.

Pomimo chwilowych spadków przychodów, branża spodziewa się szybkiego odbicia w pierwszym kwartale przyszłego roku. Prognozuje się, że globalnie przychody sektora mają wzrosnąć z aktualnych 600 miliardów USD do poziomu 1 biliona w 2030 r.

Kluczowymi odbiorcami będą producenci smartfonów, komputerów i elektroniki przemysłowej, a także firmy z sektorów data center i motoryzacyjnego.

Planowane są kolejne projekty inwestycyjne, w tym firm azjatyckich, i w tym kontekście kolejną lokalizacją w Polsce, która ma największe szanse na pozyskanie takich inwestycji będzie Aglomeracja Trójmiasta.

Oferta nowego parku przemysłowego dla branży półprzewodników jest gotowa. Mamy do zaoferowania 400-hektarowy teren. Koncepcja uzbrojenia terenu w media oraz infrastrukturę dostępową została już opracowana – opisuje Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

W całym regionie znajdują się 24 uczelnie wyższe, które kształcą 84 tys. studentów, z czego ok. 20 tys. co roku zasila rynek pracy. Potrzeby branży półprzewodników bez wątpienia najbardziej zaspokaja Politechnika Gdańska. Na 13 kierunkach, które są istotne dla sektora, kształci się około 5,4 tys. studentów. W regionie rozwijane jest także szkolnictwo zawodowe, które koncentruje się m.in. na zawodach związanych z branżami: elektroniczno-mechatroniczną i teleinformatyczną.

Co więcej, ze względu na olbrzymią energochłonność produkcji półprzewodników, producenci preferują te lokalizacje, które poza dostępnością specjalistów, gwarantują dostęp do czystej energii.

Nasz region ma szansę zostać wytypowany na kolejną inwestycję z branży półprzewodnikowej. Jesteśmy na to przygotowani – zapowiada Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozwijany na Pomorzu sektor offshore, który w perspektywie 2030 r. dostarczy do sieci prawie 8 GW energii, to kolejny atut regionu. Kluczowy jest też lokalny ekosystem firm technologicznych operujących w sektorach związanych z elektroniką, nowoczesną motoryzacją czy IT. Działające w regionie fabryki takich firm, jak: Aptiv, Flex, Jabil, Northvolt, Thales czy centra IT Synposis, Amazona, SII, Boeinga, Lufthansy gwarantują dostępność wysokich kompetencji.

Wreszcie największe w Europie centrum badawczo-rozwojowe Intela, który w Gdańsku zatrudnia prawie 4 tys. inżynierów pracujących nad rozwiązaniami z zakresu data processing, AI czy cloud, jest wyznacznikiem aspiracji regionu.

– Mamy do zaoferowania 400-hektarowy teren, na którym taką inwestycję można zlokalizować. Razem z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i władzami gminy Pruszcz Gdański, pracujemy nad przekształceniami planistycznymi, natomiast cała koncepcja uzbrojenia terenu w media oraz infrastrukturę dostępową została już opracowana. Oferta nowego parku przemysłowego dla branży półprzewodników jest gotowa – mówi Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

Teren jest świetnie zlokalizowany, tuż przy węźle autostradowym, jedynie 25 minut jazdy samochodem od lotniska w Gdańsku, w obrębie aglomeracji Trójmiasta, co zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

Pomorze kusi półprzewodniki

Ogromnym atutem inwestycji w regionie jest obecność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka wspiera przedsiębiorczość poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju firm m.in. przez zwolnienie z podatku dochodowego. Dla dużego przedsiębiorstwa pomoc wynosi aż 30 proc od deklarowanych nakładów inwestycyjnych.

- Nasz region ma szansę zostać wytypowany na kolejną inwestycję z branży półprzewodnikowej. Jesteśmy na to przygotowani. Doskonała infrastruktura, strategiczne położenie, mocno rozwinięta sieć transportowa, w tym: morska, kolejowa, lotnicza i drogowa, pozwala na wprowadzenie zagranicznych firm produkcyjnych oraz z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – zachwala Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

