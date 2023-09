Inter-Bud chce postawić kolejny biurowiec w kompleksie Fabryczna Office Park w Krakowie. Podziemny garaż dla budynku może zostać zrealizowany.

Zakończyło się postępowanie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji towarzyszącej planowanego biurowca, czyli podziemnego parkingu.

Urzędnicy stwierdzili, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na swój charakter i niewielki stopień oddziaływania na komponenty środowiska.

To kolejny krok do postania kolejnego budynku biurowego przy ul. Fabrycznej w Krakowie.

Fabryczna Office Park to część biurowa inwestycji Fabryczna City, realizowanej na działce o powierzchni 6,5 ha na obszarze poprzemysłowym po dawnej krakowskiej Państwowej Wytwórni Wódek „Polmos”. Fabryczna Office Park to pięć nowoczesnych budynków biurowych klasy A oraz jeden budynek biurowo-usługowy, które oferują do wynajęcia ponad 77,5 tysiąca mkw. z łączną liczbą ponad 1400 naziemnych i podziemnych miejsc postojowych, ok. 650 miejsc na rowery, a także szafki i prysznice dla rowerzystów.

Jak informuje portal Biznes.Lovekrakow.pl, Inter-Bud chce postawić kolejny biurowiec w kompleksie Fabryczna Office Park w Krakowie. Na razie inwestor ma zielone światło od urzędu na budowę trzykondygnacyjnego podziemnego parkingu, gdzie znajdzie się blisko 140 miejsc postojowych. Parking będzie stanowić element większej inwestycji, jaką jest kolejny budynek biuro-usługowy o nazwie B7. Biurowiec ma mieć około 36 metrów wysokości i dojazd od ul. Fabrycznej.

