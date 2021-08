Invest in Pomerania wspiera inwestorów na wielu polach. Kolejne firmy ciągną na Pomorze

Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora, Invest in Pomerania









Autor: propertynews.pl

Dodano: 18 sie 2021 23:39

Przeszło 1200 obsłużonych zapytań, ponad 130 projektów inwestycyjnych i 18 tysięcy nowych miejsc pracy - to tylko niektóre z osiągnięć inicjatywy Invest in Pomerania, która aktywnie wspiera rozwój inwestycyjny Pomorza. O tym, jak rośnie pomorskie i jak tworzyć pozytywny klimat inwestycyjny rozmawiamy z Mikołajem Truninem, zastępcą dyrektora, Invest in Pomerania.