Alter Investment od wielu lat przygotowuje analizy chłonności gruntów, ale dodatkowo przeprowadza szczegółowe badania według autorskiego modelu firmy.

Tylko w minionym roku deweloper przeanalizował nieruchomości o łącznej powierzchni blisko miliona metrów kwadratowych pod kątem różnego rodzaju inwestycji.

– Dlatego przygotowaliśmy zestaw ponad 100 czynników, które warto sprawdzić lub ustalić przed zakupem działki – dodaje.

Jego zdaniem, warto przejść przez wszystkie punkty i wykluczyć maksymalnie dużo ryzyk, które – wcześniej niesprawdzone – z pewnością dadzą o sobie znać w poszczególnych etapach realizacji, a w konsekwencji mogą wpłynąć na czas i koszty inwestycji.

Najważniejszym czynnikiem – niezmiennie – jest sama lokalizacja i jej bliskie otoczenie oraz warunki planistyczne.

- Zawsze należy sprawdzić, czy jest miejscowy plan/studium zagospodarowania przestrzennego i jakie jest w nim przeznaczenie danego gruntu – mówi Damian Tomasik.

Oczywiście, najlepsze grunty to te z miejscowym planem oraz opisanym przeznaczeniem zgodnym z zamierzeniami inwestora, wtedy mamy pełną jasność co do kierunku działań. Niestety, takich działek jest coraz mniej - dodaje twórca Alter Investment.