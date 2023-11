Do serwisu PropertyStock.pl trafiła na sprzedaż kamienica z dużym potencjałem inwestycyjnym, położona w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich. Nieruchomość wyceniono na 1,79 mln zł.

Dwupiętrowa kamienica o pow. użytkowej ok. 660 m2 posadowiona jest na działce o pow. 1342 m2 (szer. ok. 23 m, dł. ok. 55 m). Kształt działki pozwala na zabudowanie jej kilkoma garażami lub rozbudowę istniejącego budynku.

Budynek częściowo podpiwniczony – ok. 110 m2 (wysokość ok. 2,20 m), wybudowany ok. 1930 r. W parterze wydzielono trzy lokale usługowe o pow. odpowiednio 90, 15 i 115 m2. Na kolejnych piętrach po trzy mieszkania – łącznie 6.

W chwili obecnej jeden z lokali usługowych oraz pięć mieszkalnych jest przedmiotem najmu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 790 000 zł

Powierzchnia: 660 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Inwestycyjna kamienica do kupienia w Sosnowcu

