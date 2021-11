Jak przygotować grunt pod inwestycję

- Doświadczenie nauczyło nas, że sprawdzenie gruntu musi zacząć się od dokładnej analizy stanu właścicielskiego i przejrzenia wszystkich dostępnych dokumentów - mówi Agata Zając, Senior Director, JLL. To, jak mówi ekspertka, pierwszy krok w due diligence prawnym. „Wyjaśnianie statusu własnościowego w postępowaniu sądowym czy notarialnym może trwać od osiemnastu do nawet ponad trzydziestu miesięcy - zaznacza ekspertka JLL. Jest to jeden z najdłuższych procesów przygotowujących grunt do sprzedaży.

Agata Zając, Senior Director, JLL

- Podchodząc do przygotowania gruntu pod inwestycję zaczynamy od przejrzenia najbardziej skomplikowanych stanów prawnych - wyjaśnia Agata Zając. W procesie sprawdzania dokumentacji istotne jest, aby przeanalizować m.in. wszystkie podstawy nabycia nieruchomości. Sprawdzić należy również decyzje dotyczące podziałów nieruchomości i informacje o zmianach w ewidencji gruntów, a także uwarunkowania planistyczne. To jednak dopiero początek.

Due diligence techniczny

Kolejnym elementem przygotowania gruntu jest techniczna analiza nieruchomości. - W tej kwestii teren również poddawany jest dokładnemu audytowi poprzez zbadanie dostępnych dokumentów, które pokażą m.in. dostępność mediów - mówi Agata Zając.

- W ciągu ostatnich kilku lat podczas analiz terenów inwestycyjnych pojawił się szczególny parametr krytyczny. To kwestia dostępności prądu. Na przykład w parku magazynowym o powierzchni 20 000 mkw. zawsze występujemy o co najmniej 5 MW. Niestety coraz więcej lokalizacji ma problem z zapewnieniem takich mocy - mówi Agata Zając. Próba znalezienia odpowiedniej lokalizacji z dostosowaną mocą lub potrzeba doprowadzenia instalacji powodują znaczne podniesienie nakładów inwestycyjnych. Dużym wyzwaniem jest znalezienie miejsca dla obiektów typu Data Center, ponieważ ich zapotrzebowanie na prąd sięga nawet 40 MW.

Due diligence środowiskowy

- Niezwykle istotne jest to, czy na nieruchomości znajdują się zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, ponieważ to główny aspekt związany z kosztowną remediacją i odpowiada za rzeczywistą wycenę danej nieruchomości - zaznacza dr Michał Grela, CEO Geotest, firmy od prawie 30 lat badającej tereny pod budowę inwestycyjną.