Brakuje gruntów. Deweloperzy zmuszeni są wykorzystywać parcele zabudowane, na których koszt przygotowania pod inwestycje jest wyższy. Coraz większego znaczenia nabiera więc w branży nieruchomości analiza chłonności inwestycyjnej działki.

Inwestorzy mają coraz większy problem z zakupem pustych działek w dużych miastach.

Analiza chłonności inwestycyjnej to proces, w wyniku którego ustala się, jaka jest maksymalna możliwa do uzyskania powierzchnia użytkowa: mieszkań (PUM), usług (PUU), budynków użytkowych (PUŻ) lub najmu brutto (GLA) na danym gruncie.

Analiza chłonności inwestycyjnej staje się coraz bardziej kluczowa dla inwestycji deweloperskich.

Analiza chłonności inwestycyjnej wykonywana jest nie tylko w przypadku wyceny pustego gruntu. Możliwa jest także w przypadku działek zabudowanych w celu oszacowania wartości rynkowej nieruchomości dla najkorzystniejszego sposobu jej wykorzystania, np. przy założeniu rozebrania zabudowań.

Wskaźniki tej analizy znacznie więcej mówią o realnej wartości działki niż po prostu jej metraż. Są więc niezwykle ważne dla oceny rentowności inwestycji w dany grunt. Taka analiza wykonywana jest zwykle przez architektów na zlecenie potencjalnych inwestorów. Może być ona dobrym źródłem informacji dla rzeczoznawcy majątkowego – mówi Anna Kowalczyk z firmy doradczej Lege Advisors.

Anna Kowalczyk z firmy doradczej Lege Advisors.

Przy ocenie potencjału inwestycyjnego nieruchomości najważniejszym parametrem branym pod uwagę są uwarunkowania planistyczne. Chodzi o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub studium.

Inwestycja na planie

Z dokumentów planistycznych dowiadujemy się nie tylko jakie jest przeznaczenie terenu, ale też jaka jest maksymalna: intensywność zabudowy, wysokość, ilość kondygnacji, powierzchnia zabudowy czy też minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.

Profesjonalna i rzetelna analiza chłonności inwestycyjnej gruntu powinna także obejmować następujące parametry: cechy fizyczne działki, w tym kształt, ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie, występowanie stref ochronnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, istnienie i rozmieszczenie infrastruktury podziemnej czy też występowanie cennego drzewostanu, zieleni, czy rowów – wyjaśnia Anna Kowalczyk.

Każdy z opisanych wyżej parametrów należy przeanalizować pod kątem wpływu na inwestycję oraz na optymalne wykorzystanie terenu wraz z jego maksymalną chłonnością PUM/PUU/PUŻ/GLA. A co za tym idzie, na możliwą do uzyskania cenę nieruchomości. Analiza chłonności pozwala m.in. na odniesienie ceny lub wartości gruntu nie w stosunku do 1 mkw. gruntu, a w stosunku do 1 mkw. PUM/PUU/PUŻ/GLA.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl