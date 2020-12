Jaka będzie przyszłość Przemysłu 4.0 we Wrocławiu?

Na te i wiele innych pytań odpowiada publikacja “Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic”, przygotowana przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która ukazała się 10 grudnia 2020 roku. Wykonane badanie miało na celu zdiagnozowanie sytuacji sektora Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej w kontekście pandemii oraz tego, jak przedstawiciele tej branży postrzegają jej skutki.

Sytuacja wrocławskiego sektora Przemysłu 4.0 przed koronawirusem

Prawie wszyscy uczestnicy badania ocenili swoją sytuację sprzed pandemii jako stabilną i dobrą lub bardzo dobrą. Większość firm aktywnie rekrutowała pracowników, rozwijała nowe elementy oferty, pracowała nad usprawnieniami procesów oraz dostrzegała potencjał w zakresie zwiększania sprzedaży.

Oceniając dojrzałość cyfrową przemysłu w Polsce, firmy wdrożeniowe przyznały, że poziom zaawansowania projektów często odbiegał od zagranicy. Najczęściej wskazywanymi przez uczestników powodami były niski poziom industrializacji kraju oraz świadomości korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii.

Wyzwania związane z pandemią

Wszyscy uczestnicy badania przyznali, że na początku pandemii doświadczyli niepewności co do przyszłości. Lockdown miał inny wymiar dla firm produkcyjnych, a inny dla firm wdrożeniowych czy informatycznych.

– Z badań wynika, że dla firm produkcyjnych wybuch pandemii wiązał się z niemal całkowitym czasowym wstrzymaniem produkcji – komentuje Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Dla firm zajmujących się wdrożeniem rozwiązań z zakresu przemysłu, brak kontaktu z klientem odczuwalnie obniżył sprzedaż oraz tempo wdrożeń. Software house’y oraz centra procesów biznesowych zmierzyły się nawet ze stuprocentowym przejściem w tryb pracy zdalnej – oceniając to jako wyzwanie, ale zakończone sukcesem i zwiększoną produktywnością – dodaje.

Część firm zainteresowała się oferowanymi możliwościami pomocy w zakresie prowadzenia firmy w czasie pandemii. Na poziomie krajowym korzystali m.in. z odroczenia lub umorzenia składek ZUS, postojowego oraz dopłat do pensji pracowników. W kwestii wsparcia oferowanego lokalnie uczestnicy badania wspominali obniżenia podatku od nieruchomości, redukcje czynszu oraz elastyczniejsze formy rozliczenia.