Jakich gruntów szukają inwestorzy pod fotowoltaikę przemysłową?

Dynamiczny rozwój sektora fotowoltaiki przemysłowej to szansa na kolejne wzmocnienie i dalszą dywersyfikację rynku nieruchomości. Jakich gruntów poszukują inwestorzy?

Polska jest dziś jednym z najszybciej rosnących rynków Unii Europejskiej pod względem mocy PV przyłączonej do sieci energetycznej. Na koniec kwietnia moc krajowych instalacji fotowoltaicznych sięgnęła niemal 5 GW, a do końca 2021 roku może przybyć kolejne 2 GW nowych mocy. Zgodnie z przyjętą przez Polskę polityką energetyczną, łączna moc instalacji PV w roku 2040 ma wynieść ponad 20 GW i stanowić czwartą część całej mocy zainstalowanej.

- Wbrew dość powszechnym mitom, fotowoltaika w Polsce to nie tylko przydomowe mikroinstalacje. Za niemal jedną czwartą mocy dostarczanej przez energię słoneczną odpowiadają już profesjonalne farmy fotowoltaiczne. Coraz większa liczba właścicieli gruntów rozważa ten rodzaj inwestycji jako optymalny sposób zagospodarowania terenu, gwarantujący stały, bezpieczny i przewidywalny dochód. Przy obserwowanej obecnie zmianie charakteru polskiego sektora PV z prosumenckiego na przemysłowy, w perspektywie najbliższych dwóch lat farmy PV będą dostarczały do systemu tożsamą ilość energii co mikroinstalacje - mówi Przemysław Chmielewski, dyrektor zarządzający PCWO Energy S.A.

Warto zauważyć, że choć inwestowanie w farmy fotowoltaiczne jest coraz bardziej popularne, wciąż jest to rynek, który dopiero się rozwija.

- Wyzwaniem jest z całą pewnością dostęp do właściwych gruntów, spełniających kilka kluczowych kryteriów. Uznaje się, że minimalną powierzchnią działki, na której może powstać farma fotowoltaiczna, jest 0,5 ha. Teren musi być płaski i równy lub nachylony w kierunku południowym. Ważny jest otwarty charakter działki – bez drzew lub jakichkolwiek innych obiektów, które mogłyby zacieniać planowane instalacje. Bardzo istotny jest także dostęp do drogi publicznej oraz sieci elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia, która powinna znajdować się w zasięgu wzroku - podkreśla Przemysław Chmielewski.