Jakich inwestycji potrzebują śląskie miasta - relacja z sesji inauguracyjnej Property Forum Śląsk

IBM, Capgemini, Fujitsu i inne międzynarodowe koncerny już zainwestowały w Katowicach. Rynek biurowy notuje relokacje, nie brakuje również wejść nowych inwestorów zewnętrznych.

- Region się broni - przyznaje Maciej Wójcik, prezes zarządu TDJ Estate i przyznaje, że nowi inwestorzy pytają o edukację, jakość życia, ekologię, a w tym obszarze lokalizacja inwestycji biurowej TDJ Estate jest w stanie wiele zaoferować. - Z naszego punktu widzenia jest lepiej niż przed pandemią, ale na pewno aktualny czas jest trudny dla deweloperów - mówi.

Inwestują nie tylko zagraniczni gracze

Branża motoryzacyjna jest nadal bardzo ważnym inwestorem na Śląsku, choć jej udział nieznacznie maleje, zmienia się też jej profil. - Przez ostatnie trzy lata notujemy w regionie ogromne projekty w zakresie automotive przyszłości; pracujemy też nad kolejnymi przedsięwzięciami - mówi Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Prezes KSSE zwraca uwagę na nowy trend. - Do niedawna strefa inwestycyjna kojarzyła się z dużymi graczami z całego świata. Od dwóch lat notujemy większą liczbę decyzji wydanych dla polskich małych, średnich i dużych firm, a polski kapitał ma większe udziały w porównaniu do inwestorów zagranicznych - mówi Janusz Michałek. - Notujemy rekordy, co jest zasługą ekosystemu śląskiego.

Zanim pojawią się kolejne inwestycje

Jakościowa edukacja, kadry i kompetencje - tego potrzebuje biznes poszukujący nowych lokalizacji. - Jest jeszcze wiele do zrobienia i w tym obszarze warto inwestować - ocenia Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

Innymi obszarami, nad którymi - według firm - powinien pracować Śląsk jest transport i ekologia, w tym tworzenie terenów zielonych, rewitalizacja. - Inwestorzy to widzą, bo widzą to ich potencjalni pracownicy - mówi Jolanta Jaworska.

Według prezydenta Dąbrowy Górniczej kluczowa jest edukacja, która dobrze kształci kadry, centra edukacyjne, w których można przekwalifikować pracowników oraz szkoły międzynarodowe. - W ubiegłym roku w samej Dąbrowie Górniczej wydano obcokrajowcom ponad 3 tys. pozwoleń na pracę - zaznacza Marcin Bazylak. - Oferta edukacyjna dla obcokrajowców jest bardzo ważną gałęzią, w którą należy inwestować i może tworzyć ważną przewagę konkurencyjną.

