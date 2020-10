Janusz Michałek, KSSE: Nearshoring szansą dla przedsiębiorców

- Dziś inwestor poszukuje mocno zaawansowanej usługi. Liczy się nie tylko ziemia, ale również kadry i wiele innych funkcji, takich jak pomoc administracyjna, czy finansowanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli usługa będzie zaawansowana, wygramy najciekawsze projekty inwestycyjne - mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podając przykład jednego z najnowszych przedsięwzięć na terenie KSSE - amerykańskiego giganta branży chemicznej, dla którego strefa buduje oczyszczalnię ścieków.

Jednym z trendów, który należy wykorzystać jest nearshoring. Czy przenoszenie produkcji bliżej użytkowników końcowych będzie impulsem do budowy nowych hubów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej? - Walczymy o to. Chcemy, by Śląsk i Katowicka SSE stały się hubem elektromobilności - mówi Janusz Michałek. - Rok temu wielki globalny koncern - SK Innovation - zainwestował prawie 1,5 mld. Mamy wielką nadzieję i wiarę w to, że dzięki temu przedsięwzięciu, wokół powstanie kilkadziesiąt nowych.