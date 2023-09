The Bridge, jedyny aktualnie powstający wieżowiec biurowy w stolicy, bardzo szybko rośnie. Obecnie realizowana jest 26. kondygnacja.

174-metrowy biurowiec Ghelamco przy placu Europejskim będzie jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie budynków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecnie trwają prace związane z połączeniem wieżowca z historycznym gmachem Bellony, który stanie się częścią biurowego kompleksu.

The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Docelowo The Bridge ma być neutralny energetycznie i zasilany całkowicie czystą energią pochodzącą z farm fotowoltaicznych.

Planowany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 roku.

The Bridge - wizualizacja. Fot. Mat. pras.

Prace na budowie The Bridge, który docelowo będzie posiadał 40 pięter, nabrały zawrotnego tempa – co 5 dni powstaje kolejna kondygnacja. Pod koniec sierpnia rozpoczął się montaż szklanych paneli elewacyjnych. Równocześnie trwają prace związane z połączeniem wieżowca z historycznym gmachem Bellony, który stanie się częścią biurowego kompleksu. Wyeksponowany i poddany pieczołowitej renowacji zostanie zabytkowy hol z kolumnadą i reprezentacyjną klatką schodową. Oba budynki będą posiadały przestronne, wysokie na trzy kondygnacje wspólne lobby. Jego charakterystycznym elementem są wielkie, mierzące nawet do 18 m filary z betonu barwionego w masie, układające się w literę V, oraz szerokie schody, na których będzie można też przysiąść.

The Bridge w budowie. Fot. Mat. pras.

The Bridge wyznacza najwyższy standard na polskim rynku biurowym. To ultranowoczesny i ekologiczny biurowiec na wielu płaszczyznach, czego potwierdzeniem są pierwsze w naszej części Europy certyfikaty SmartScore i WiredScore o najwyższej punktacji. Wieżowiec będzie wykorzystywał najnowsze technologie przekładające się na bezpieczeństwo i komfort pracy jego użytkowników, ale także na środowisko, zgodnie z naszą strategią ESG. To obecnie największa i najbardziej spektakularna inwestycja realizowana na stołecznym rynku nieruchomości komercyjnych i zarazem jeden z najambitniejszych projektów w naszym portfolio – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

The Bridge. Fot. Mat. pras.

Powstający u zbiegu ulic Towarowej i Grzybowskiej wieżowiec The Bridge posiadać będzie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne. Oprócz przyznanych certyfikatów SmartScore i WiredScore na najwyższym poziomie Platinium, certyfikowany będzie również w systemach WELL, WELL Health Safety Rating, BREEAM, Green Building Standard oraz Obiekt bez barier.

Budowa The Bridge. Fot. Mat. pras.

Docelowo The Bridge ma być neutralny energetycznie i zasilany w 100 proc. czystą energią pochodzącą z farm fotowoltaicznych. Obiekt wykorzystywać będzie energooszczędny i innowacyjny Building Energy Management System, zainstalowany w celu monitorowania i zarządzania parametrami energetycznymi budynku. Ponadto, w wieżowcu wdrożona zostanie nowatorska technologia kanalizacji podciśnieniowej, pozwalająca na zminimalizowanie zużycia wody w toaletach o 75 proc.

The Bridge w budowie. Fot. Mat. pras.

W budynku zastosowany zostanie również autorski system operacyjny Signal OS, który pozwala m.in. na zrównoważone gospodarowanie wodą i energią oraz kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, aby było wolne od smogu. Elementem systemu jest aplikacja mobilna umożliwiająca najemcom poruszanie się po biurowcu bez karty dostępu czy rezerwację sal i miejsc parkingowych. W The Bridge wykorzystane będą też specjalne rozwiązania antypandemiczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i centralach wentylacyjnych.

The Bridge w trakcie budowy. Fot. Mat. pras.

The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej, a na 40 piętrze wieżowca znajdzie się podniebny taras do wyłącznego użytku najemcy. Budynek wyposażony będzie w około 280 miejsc parkingowych, w tym z ładowarkami do samochodów elektrycznych, a także specjalny parking dla jednośladów elektrycznych z punktami do ładowania. Rowerzyści dostaną do użytku prawie 150 miejsc na rowery oraz szatnie z natryskami.

Budowa warszawskiego The Bridge. Fot. Mat. pras.

Wieżowiec zaprojektowany został przez uznaną holenderską pracownię architektoniczną UNStudio we współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury PROJEKT. Planowany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 roku.

O sprawności prac budowlanych The Bridge można było przekonać się na samym terenie budowy wieżowca. Poniżej galeria zdjęć z aktualnego stanu powstawania warszawskiego The Bridge.

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Fot. PropertyNews

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl