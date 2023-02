Nowe oferty terenów inwestycyjnych pojawiły się w serwisie Propertystock.pl. Przedstawiamy ciekawe ogłoszenia dotyczące sprzedaży gruntów w dużych miastach.

Łódź-Widzew: Unikatowa działka bezpośrednio przy kompleksie Monopolis

Do sprzedaży działka komercyjna z bezpośrednim sąsiedztwem kompleksu Monopolis w centrum Łodzi. Teren z aktywnym pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym.

Grunt inwestycyjny stanowi działka o powierzchni 7.890 m2, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, z dostępnością do wszystkich mediów.

Warunki sprzedaży:

Cena: 93 480 000 zł

Powierzchnia: 7 890 m2

Katowice: Działka pod kompleks biurowo-handlowo-mieszkalny

Oferta sprzedaży działki komercyjnej położonej w samym centrum Katowic, z warunkami zabudowy dla kompleksu biurowo–handlowego–mieszkalnego lub kompleksu mieszkalnego z parkingiem podziemnym.

Teren inwestycyjny składa się z kilku działek przylegających do siebie, o powierzchni łącznej ok. 3.400 m2, w pierwszej linii zabudowy, z dostępnością do wszystkich mediów.

Warunki sprzedaży:

Cena: 10 215 000 zł

Powierzchnia: 3 400 m2

Sosnowiec: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Na sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej, o powierzchni łącznej 5513 m2.

Grunt posiada nieregularny kształt, jest niezagospodarowany. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (P.21b MW).

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 980 000 zł

Powierzchnia: 5 513 m2

Mazowieckie: Działka pod zabudowę produkcyjno - usługową

Na sprzedaż działka inwestycyjna o pow. 83 445m2, zlokalizowana w Białobrzegach w woj. mazowieckim, na terenach inwestycyjnych. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno - usługową.

Teren jest płaski, niezagospodarowany, położony przy drodze asfaltowej. Wjazd na działkę możliwy z dwóch stron, od strony drogi gminnej asfaltowej i od strony drogi gminnej utwardzonej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 10 000 000 zł

Powierzchnia: 83 445 m2

Poznań: Teren pod zabudowę usługową

Na sprzedaż w formie przetargu niezabudowana nieruchomość o pow. 2 774 mkw. położona w Poznaniu: rejon ulic: Brneńskiej i Anny Jantar. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 4U - tereny zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Warunki sprzedaży:

Cena: 9 100 000 zł

Powierzchnia: 2 774 m2

Gdańsk: Działka pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną

Na sprzedaż teren inwestycyjny z koncepcją budowy 64 domów w zabudowie szeregowej w Gdańsku.

Działka o powierzchni 1,96 hektara położona przy ul. Nowa Olchowa (obecnie kończy się budowa tej ulicy) łączącej ul. Cedrową z ul. Kartuską.

Nieruchomość doskonała pod realizację sporego osiedla mieszkaniowego - świetna komunikacja z centrum miasta jak i pozostałymi rejonami (poprzez WZ-kę, Aleję Pawła Adamowicza oraz ul. Kartuską). W bezpośredniej okolicy zrealizowano osiedle domów szeregowych.

Warunki sprzedaży:

Cena: 14 000 000 zł

Powierzchnia: 19 612 m2

Lubuskie: Tereny byłego garnizonu wojskowego

Oferta sprzedaży terenów byłego garnizonu wojskowego z budynkami mieszkalnymi oraz działkami pod zabudowę usługowo - mieszkaniową oraz przemysłową.

Nieruchomość znajduje się w miejscowości Żary. Miejscowość ta położona jest w zachodniej Polsce blisko granicy niemieckiej, zaledwie 25km. W pobliskiej Olszynie znajduje się jeden z największych terminali towarowych.

Powierzchnia całego terenu wynosi 424 363 m2. Tereny już zabudowane wynoszą około 11 hektarów. Tereny pod zabudowę: mieszkaniową, przemysłową, handlowo usługową oraz edukacyjną to około 31 hektarów, na każdą działkę jest ustalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Powierzchnia użytkowa istniejących budynków to 54 140 m2.

Warunki sprzedaży:

Cena: 46 000 000 zł

Powierzchnia: 424 363 m2

Białystok: Teren inwestycyjny pod zabudowę mieszkaniową

Teren wystawiony na sprzedaż w ramach przetargu, który dotyczy nieruchomości położonej w Białymstoku, w rejonie ulic: Jurowieckiej, Nowogródzkiej i Poleskiej, na obrzeżu strefy śródmiejskiej. Sąsiedztwo stanowią tereny o dominującej zabudowie mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomość zabudowana 9 budynkami, wykorzystywanymi jako elementy bazy komunikacji miejskiej wraz z instalacjami, bez wyposażenia ruchomego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka o numerze 13/4 o pow. 1,5559 ha, przy ulicy Jurowieckiej 46A w Białymstoku.

Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2023 r. o godz. 1200, w siedzibie Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.: 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46 a, w Sali Konferencyjnej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 48 500 000 zł

Powierzchnia: 15 559 m2

Wrocław-Fabryczna: Teren inwestycyjny pod aktywność gospodarczą

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Piołunowej.

Przeznaczenie w MPZP: aktywność gospodarcza: obiekty wystawienniczo-targowe, produkcja, produkcja drobna, bazy budowlane i sprzętowe, magazyny i handel hurtowy, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, stacje paliw, bazy transportowe, bazy logistyczne, obiekty tresury zwierząt.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 10.00 dnia 21 marca 2023 r.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 250 000 zł

Powierzchnia: 5 755 m2

Łódź: Działka inwestycyjna pod zabudowę produkcyjną

Na sprzedaż teren w południowo - zachodniej części Łodzi, położony w dogodnej lokalizacji w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 14, której głównym celem jest połączenie miast aglomeracji łódzkiej i przyłączenie ich do dróg w kierunku Warszawy (A2), Poznania (A2), Gdańska (A1) i Wrocławia (S8).

Ponadto w bliskiej lokalizacji terenu przebiega odcinek drogi ekspresowej S14, która jest zachodnią obwodnicą Łodzi oraz która w niedalekiej przyszłości połączy trasę A2 z trasą S8 biegnąc południkowo po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa.

Warunki sprzedaży:

Cena: 38 000 000 zł

Powierzchnia: 190 000 m2

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl