Kamerun – kraina nowych możliwości dla inwestorów

Kamerun jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Afryki Środkowej.

Nadrzędnym celem rządu Kamerunu na arenie międzynarodowej jest przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

dr Joseph Dion Ngute, premier Kamerunu: Kamerun przyciąga inwestorów możliwościami w sektorach takich jak surowce energetyczne, transport, w tym budowa kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz w wielu innych dziedzinach gospodarki.

Wieloletni plan rozwoju kraju opisuje Cameroon Vision 2035.

Kamerun jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Afryki Środkowej. Posiada znaczne złoża surowców naturalnych, w tym ropy naftowej i gazu, minerałów, zasoby leśne oraz znaczne obszary przeznaczone pod uprawę. Obecnie gospodarka w dużej mierze opiera się na rolnictwie, usługach, transporcie oraz wydobyciu ropy i gazu.

Dużym potencjałem jest także rosnąca siła nabywcza i oczekiwania konsumentów. W kraju rodzi się klasa średnia, która podąża za światowymi trendami i oczekuje ich wdrożenia na rodzimym rynku.

Kamerun posiada również dogodne warunki do inwestowania, jedne z najbardziej stabilnych w Afryce Środkowej, a probiznesowe nastawienie rządu i instytucji stwarza warunki dla długoterminowych inwestorów, którzy chcą się rozwijać i szukają korzystnych inwestycji w dynamicznie rozwijającym się kraju.

Siłą gospodarki Kamerunu jest jej dywersyfikacja, strategiczne położenie, które sprawia, że ​​Kamerun jest bramą portową dla afrykańskich krajów śródlądowych, zasoby naturalne i rosnąca populacja.

Brama portowa dla afrykańskich krajów śródlądowych

- Siłą gospodarki Kamerunu jest jej dywersyfikacja, strategiczne położenie, które sprawia, że ​​Kamerun jest bramą portową dla afrykańskich krajów śródlądowych, zasoby naturalne i rosnąca populacja – populacja Kamerunu wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci z około 7 milionów do prawie 28 milionów. Kamerun przyciąga inwestorów możliwościami w sektorach takich jak surowce energetyczne, transport, w tym budowa kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz w wielu innych dziedzinach gospodarki – mówi dr Joseph Dion Ngute, premier Kamerunu.

- Należy podkreślić, że współpracujemy z przedstawicielami Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Afrykańskiego Banku Rozwoju oraz Unii Europejskiej. Intensywnie pracujemy nad rozwojem systemów finansowych i prawnych zapewniających bezpieczeństwo inwestycji i zrównoważony, długofalowy rozwój kraju, podejmując jednocześnie fundamentalne problemy naszego młodego, rozwijającego się kraju, jakimi są stale rozbudowywane systemy dróg i szlaków komunikacyjnych, infrastruktura telekomunikacyjna, system opieki zdrowotnej i edukacji. Poprawa i inwestycje w tych obszarach znacznie zwiększają potencjał wzrostu Kamerunu, przyczyniając się między innymi do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to między innymi z dostępu do finansowania dla lokalnych przedsiębiorców, wzrostu kompetencji lokalnych pracowników, poprawy efektywności gospodarki dzięki inwestycjom w edukację i ochronę zdrowia – podkreśla szef rządu.

Poprawa i inwestycje w tych obszarach znacznie zwiększają potencjał wzrostu Kamerunu, przyczyniając się między innymi do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Kamerun potrzebuje inwestycji

Nadrzędnym celem rządu Kamerunu na arenie międzynarodowej jest przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury, co zwiększy atrakcyjność kraju także na tle innych regionów.

Obecnie kluczowymi inwestycjami infrastrukturalnymi w kraju są budowa: pełnomorskiego portu handlowego w Kribi oraz elektrowni wodnej Lom Pangar we wschodniej części kraju. Rząd Kamerunu przygotowuje także inne projekty do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego we współpracy z międzynarodowymi inwestorami – dotychczas w tej formule zrealizowano lub zaakceptowano projekty o łącznej wartości 500 mln USD.

Kamerun jest aktywny na forum międzynarodowym, m.in. jest członkiem-założycielem Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO). Jest również aktywnym członkiem organizacji regionalnych, w tym Środkowoafrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej i Walutowej (CEMAC) czy Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej (ECCAS). W Kamerunie działają także agendy ONZ. Kamerun ma również swój udział m.in. w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD).

Plan rozwoju, czyli Cameroon Vision 2035

- Wieloletni plan rozwoju kraju, Cameroon Vision 2035, obliczony jest na osiągnięcie czterech najważniejszych celów: znaczącej eliminacji ubóstwa wśród społeczeństwa, silnego rozwoju kraju oraz dołączenia do grona stabilnych gospodarek i budowania takiego wizerunku na arena międzynarodowej, której końcowym efektem jest rozwój handlu międzynarodowego, zwłaszcza eksportu, oraz stabilne rynki finansowe przyciągające inwestycje międzynarodowe, rozwój wielu branż i znaczne zmniejszenie bezrobocia również poprzez poprawę systemu edukacji i rozwój placówek edukacyjnych - od poziomu podstawowego po szkolnictwo wyższe, rozwój systemów demokratycznych z poszanowaniem wielokulturowości społeczeństwa Kamerunu – mówi Alamine Ousmane Mey, Minister Gospodarki, Planowania i Rozwoju Regionalnego.

- W szczególności chcemy położyć duży nacisk na rozwój przemysłu i mocy produkcyjnych i oczekujemy, że te sektory gospodarki będą odpowiadały za ponad 23% produktu krajowego brutto. Dziś odpowiadają za 11% PKB. Warto też zwrócić uwagę na obecny rozwój kraju – prognozowany wzrost PKB na 2022 r. to 4,3%. Ogólny wzrost gospodarki Kamerunu od 1984 r. wyniósł 7,5%, w porównaniu ze średnim wzrostem krajów rozwiniętych w tym samym okresie wynoszącym 4,9%, a krajów rozwijających się 4,1%. Naszym długofalowym celem jest przyspieszenie tego wzrostu poprzez modernizację i reformę kraju – podsumowuje Alamine Ousmane Mey.