Do serwisu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż atrakcyjna nieruchomość zlokalizowana w Gdańsku Śródmieściu. Obiekt wyceniono na 2,79 mln zł.

Nieruchomość gruntowa zabudowana kamienicą znajduje się na terenie Głównego Miasta przy ulicy Straganiarskiej. Według MPZP znajduje się w strefie mieszanej, przeznaczonej pod funkcje usługowo-mieszkaniowe.

Kamienica w zwartej zabudowie pierzejowej, stoi w sąsiedztwie malowniczych kamieniczek mających różną wysokość, co stanowi urok dawnej zabudowy. Według dostępnych informacji to autentyczna kamieniczka, która przetrwała wojnę.

Ulica Straganiarska zaczyna swój bieg od uliczki Lawendowej i ciągnie się do bramy stojącej przy Rybackim Nabrzeżu. Z jednej strony zamyka ją wspaniała Hala Targowa, a z drugiej Brama Straganiarska. Od historycznego Żurawia Portowego dzieli nas dystans 270 m, 400 m od ulicy Mariackiej, 650 m od Fontanny Neptuna a od Motławy zaledwie 100 m.

Budynek ma szerokość ok. 4,5 m i został wzniesiony z cegły. Kamienica składa się z dwóch części: frontowej (sieni), posiadającej 4 kondygnacje nadziemne i strych, a także częściowo podpiwniczonej oraz tzw. oficyny kamienicy, z której pozostały mury obwodowe o wysokości ok. 6 m. Każda z części ma ok. 15 m długości. Istniejąca część kamienicy wymaga kapitalnego remontu. Wspomniana wyżej powierzchnia 166 m2 to powierzchnia wyłącznie istniejących dzisiaj pomieszczeń od strony frontowej kamienicy.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 790 000 zł

Powierzchnia: 166 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Gdańsk: Do kupienia kamienica 100 m od Motławy

