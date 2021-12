Kamienica w Gdańsku Śródmieściu szuka nowego właściciela

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana kamienicą w zwartej zabudowie pierzejowej. Stoi ona w sąsiedztwie malowniczych kamieniczek mających różną wysokość, co stanowi urok dawnej zabudowy. Według dostępnych informacji to autentyczna kamieniczka, która przetrwała wojnę.

Budynek ma szerokości ok. 4,5 m i został wzniesiony z cegły. Kamienica składa się z dwóch części: frontowej (sieni), posiadającej 4 kondygnacje nadziemne i strych, a także częściowo podpiwniczonej oraz tzw. oficyny kamienicy, z której pozostały mury obwodowe o wysokości ok. 6 m. Każda z części ma ok. 15 m długości. Istniejąca część kamienicy wymaga kapitalnego remontu. Wspomniana wyżej powierzchnia 166 m2 to powierzchnia wyłącznie istniejących dzisiaj pomieszczeń od strony frontowej kamienicy.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Istnieje możliwość stworzenia w obiekcie hostelu z 13 pokojami, każdy z łazienką z komunikacją klatką schodową i windą wewnętrzną.

Powierzchnia: 166 m2

Cena: 3 500 000 zł

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Kamienica na Głównym Mieście w Gdańsku