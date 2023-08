Na portalu Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży kamienicy położonej we Wrocławiu. Nieruchomość wyceniono na ponad 1,3 mln zł.

Kamienica mieści się przy najruchliwszej i najdroższej ulicy we Wrocławiu czyli Oławskiej. Budynek o łącznej powierzchnia ok. 700m2, posiada 4 kondygnacje oraz piwnicę. Obiekt ma dwa wejścia, od ul. Oławskiej oraz podwórko wewnętrze. Kamienica przeszła w środku remont generalny w 2020r. Na parterze znajduje się lokal usługowy typu witryna (ok 120m2), powierzchnie na piętrach mogą pełnić funkcje biurowe lub mieszkalne.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 310 000 zł

Powierzchnia: 650 m2

