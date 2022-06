Katowice: Budynek biurowo-usługowy na sprzedaż. Cena to 29 mln zł

Na portalu Propertystock pojawił się do sprzedaży budynek biurowo-usługowy położony w Katowicach przy ul. Powstańców 43. Cena, jaką trzeba zapłacić to 29 mln zł.

Nieruchomość znajduje się w Katowicach przy skrzyżowaniu ulic Powstańców i Damrota. Odległość Nieruchomości od ścisłego centrum, w tym od Dworca Głównego PKP Katowice wynosi ok. 1,5 km. Lokalizacja gwarantuje łatwy dostęp do wjazdów na wiele ważnych ciągów komunikacyjnych, m.in. w odległości ok. 500 m do węzła autostradowego A4.

Budynek składa się z 6 kondygnacji naziemnych oraz kondygnacji podziemnej o powierzchni całkowitej 7 665,11 m2. Część wyższa posiada sześć kondygnacji nadziemnych oraz częśźć niższa o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Budynek posadowiony jest na działce o powierzchni 7 398 m2.

W budynku na kondygnacji podziemnej znajduje się również 39 miejsc garażowych. Dodatkowo na nieruchomości zlokalizowany jest parking z 113 miejscami parkingowymi.

Budynek został oddany do użytkowania w 1999 r., a do 2019 r. był siedzibą banku.

Warunki sprzedaży

Cena: 29 000 000 zł

Powierzchnia: 7665 m2

