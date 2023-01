W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży działki komercyjnej w centrum Katowic, z gotowym projektem koncepcyjnym. Cena, jaką trzeba zapłacić, to ponad 10 mln zł.

Działka położona jest w doskonałej lokalizacji pozwalającej na ulokowanie atrakcyjnej inwestycji w samym centrum Katowic, z warunkami zabudowy dla kompleksu biurowo–handlowego–mieszkalnego lub kompleksu mieszkalnego z parkingiem podziemnym.

Teren inwestycyjny składa się z kilku działek przylegających do siebie, o powierzchni łącznej ok. 3.400 m2, w pierwszej linii zabudowy, z dostępnością do wszystkich mediów.

Przeznaczenie terenu: B, Bi – tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane.

Obecnie teren w użytkowaniu wieczystym do 2091 roku.

Warunki sprzedaży:

Cena: 10 215 000 zł

Powierzchnia: 3 400 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Katowice: Na sprzedaż atrakcyjna działka pod kompleks biurowo-handlowo-mieszkalny

