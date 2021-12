Katowicka SSE otwiera przed Pszczyną nowe możliwości

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zawarła porozumienie z powiatem pszczyńskim i wszystkimi gminami z terenu tego powiatu. To kluczowy dokument o współdziałaniu, który pozwoli ukierunkowywać uczniów wybierających szkoły ponadpodstawowe na szkolnictwo zawodowe i techniczne. To także świetna okazja do aktywizacji terenów inwestycyjnych z tego obszaru - podają enowiny.pl.