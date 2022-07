Katowicka SSE przyciąga polski kapitał

Nowe projekty o wartości niemal 800 mln zł zadeklarowały firmy, które zdecydowały się zainwestować w pierwszym półroczu br. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Niemal 70 procent z nich to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, reprezentujące sektor MŚP, co potwierdza nowy trend w tym obszarze.

Obecna sytuacja gospodarcza w Europie nie zniechęciła biznesu do lokowania nowych projektów w strefach, na co wskazują przedstawiciele KSSE, podsumowując pierwsze półrocze 2022 roku.

Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy władze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydały 27 zgód na lokowanie nowych inwestycji na jej terenach.

Jest to wciąż jeden z najwyższych wyników w jej historii.

Najchętniej swoje projekty lokowały na terenach KSSE mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (70 proc.), wobec 30 proc. dużych firm, w tym międzynarodowych koncernów. To potwierdzenie trendu, według którego specjalne strefy ekonomiczne stały się zdecydowanie bardziej atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji dla sektora MŚP, niż w poprzednich latach. W roku 2021 po raz pierwszy w historii, nowe projekty w strefie uruchomiło bowiem więcej małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, niż dużych firm (o zatrudnieniu przekraczającym 500 osób).

Nowe miejsca pracy będą głównie w Zagłębiu

Jak wynika z podpisanych umów, nowe inwestycje pozwolą na stworzenie niemal 200 nowych miejsc pracy w regionie oraz utrzymanie ponad 3300 dotychczasowych w tych firmach, w których wdrożone będą nowe projekty. Najwięcej z nich (10) prowadzonych będzie na terenach podstrefy sosnowiecko-dąbrowskiej KSSE. Aż 18 z wszystkich 27 inwestorów (67 proc.) to firmy z kapitałem polskim.

Obawialiśmy się, że warunki pandemiczne, a przede wszystkim wojna na Ukrainie mogą wpłynąć na znaczące zmniejszenie liczby inwestycji w tym roku. Mimo tego liczba wydanych decyzji jest podobna do rekordowego okresu 2021 r. Po obecnie prowadzonych rozmowach z przedstawicielami różnych przedsiębiorstw nie spodziewamy się w tym kontekście dużej zmiany - mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

- Według naszych analiz wpływ na te wyniki mają nie tylko atrakcyjne warunki lokowania projektów, ale też szeroko zakrojona kampania dla sektora MŚP, którą uruchomiliśmy w kwietniu tego roku. Cieszymy się szczególnie z tego, że wśród naszych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, bo świadczy to o tym, że ich potencjał biznesowy zarówno w Polsce, jak i na świecie wciąż rośnie. Jako strefa wspieramy ich – od samego podjęcia decyzji o inwestycji, po jej rozpoczęcie i realizację na przestrzeni kolejnych lat – dodaje dr Janusz Michałek.

Nowe kryteria lokowania biznesu w strefach to większa szansa dla MŚP

Jak szacują przedstawiciele KSSE, na zwiększenie liczby inwestorów z sektora MŚP miały wpływ m.in. bardziej dogodne zasady przystąpienia do stref oraz wprowadzone pod koniec 2021 r. atrakcyjniejsze reguły wsparcia (30 proc. zwolnienia z podatków CIT i PIT dla dużych firm, 40 proc. dla średnich oraz aż 50 proc. dla mikro). Przedsiębiorstwa mają też obecnie możliwość uzyskania zwolnienia z podatków na terenie całej Polski nie – jak poprzednio – na okres 10 lat, a 12 (poza granicami KSSE, lecz na terenie Śląska i Opolszczyzny) oraz aż na 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE.

Jak wskazują eksperci z działu obsługi inwestora KSSE, na decyzję o lokowaniu nowych projektów w strefie przez sektor MŚP miała także wpływ szeroko zakrojona kampania informacyjna, uruchomiona przez KSSE w kwietniu br. Jej częścią jest specjalny serwis informacyjny, dostępny na stronie. Potencjalni inwestorzy mogą na nim znaleźć m.in.: kalkulator inwestora, poradnik przygotowany specjalnie dla mikro, małych i średnich firm czy case studies oraz dane dotyczące inwestycji MŚP w strefie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Serwis jest częścią prowadzonej na szeroką skalę kampanii marketingowej online, której celem jest przyciągnięcie jeszcze większej liczby przedsiębiorców do inwestycji w strefie. Dzięki kampanii z przedstawicielami KSSE od połowy kwietnia br. skontaktowało się już niemal 120 firm.

KSSE ma ofertę dla MŚP

- Fakt, że tak dużo firm skontaktowało się z nami przez jedynie kilkanaście tygodni świadczy o tym, że nasza kampania przynosi wymierne korzyści, co oczywiście bardzo nas cieszy. Jednak to także dowód na to, że KSSE zaczyna funkcjonować w świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP jako miejsce do inwestycji nie tylko dla największych koncernów, ale także właśnie dla nich. To właśnie na takim rozumieniu KSSE nam zależy, ponieważ warunki, jakie mamy im do zaproponowania są naprawdę korzystne i mogą realnie pomóc w ich ekspansji zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach – dodaje Monika Bryl, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.