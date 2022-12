Zarówno firmy, jak i takie instytucje jak KSSE muszą mieć wpisane słowo „rozwój” w swoje DNA - uważa dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz trzeci z rzędu została ogłoszona najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy - trzecią na świecie w rankingu Financial Times - fDi's Global Free Zones of the Year 2022.

KSSE wyróżniono także w kategorii wsparcia dla MŚP oraz w kategorii "Praktyki ESG".

W rankingu oceniono ponad 70 stref ekonomicznych na świecie.

W minionym roku KSSE pobiła rekord - wydała 102 decyzje o wsparciu dla nowych projektów inwestycyjnych. Czy rok 2022 także będziecie mogli zaliczyć do równie udanych?

Sytuacja geopolityczna i związane z nią m.in. wysokie ceny energii oczywiście nie pomagają firmom w planowaniu nowych inwestycji. W tym upatrujemy nieco niższy niż przed rokiem wskaźnik ubiegania się o wsparcie, choć nadal jest on bardzo wysoki, biorąc pod uwagę pozostałe strefy ekonomiczne w Polsce. Ze względu na obecny klimat geopolityczny nie spodziewamy się pobić zeszłorocznych, rekordowych ponad 100 decyzji, jednak fakt, że mamy ich już ponad 50 po trzech kwartałach jest naprawdę pozytywny i świadczy o dobrym klimacie do inwestycji. Szczególnie, jeśli patrzymy na mikro, małe i średnie firmy, które nie zwalniają tempa.

W przeświadczeniu wielu przedsiębiorców z sektora MŚP Specjalne Strefy Ekonomiczne są dobrym miejscem do inwestycji tylko dla międzynarodowych koncernów… Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji zmieniła to stereotypowe postrzeganie?

Liczba przedsiębiorców z sektora MŚP rośnie w KSSE w imponującym tempie, co jest oczywiście bardzo budujące, bo to oni w głównej mierze świadczą o sile gospodarki. Rekordowy pod tym względem był właśnie rok 2021, gdzie po raz pierwszy ponad połowa decyzji (52 na 102) dotyczyła mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Tym niemniej podczas wielu spotkań czy kontaktów z tą grupą przedsiębiorców wciąż obserwujemy, że wielu z nich postrzega KSSE oraz inne strefy jako miejsce jedynie dla „dużych graczy”. Zarówno nasze analizy, jak i obecne, znowelizowane przepisy w ramach PSI potwierdzają, że to mit i ten właśnie mit obalamy m.in. poprzez kampanię dla MŚP, którą rozpoczęliśmy w tym roku i przez takie wydarzenia, jak Boostery MŚP czy wsparcie wydarzeń takich jak Europejski Kongres MŚP.

Liczymy, że między innymi dzięki nim sektor MŚP zdecyduje się inwestować w KSSE, co wpłynie nie tylko na rozwój gospodarczy poszczególnych przedsiębiorstw, ale także regionu Śląska i Opolszczyzny, w których funkcjonuje nasza strefa. A przy okazji zapraszamy sektor MŚP na naszą stronę, gdzie znajduje się wiele przydatnych informacji o tym, jak efektywnie ubiegać się o wsparcie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została Partnerem Strategicznym 12. Europejskiego Kongresu MŚP, który odbył się w Katowicach. Jakie miał Pan oczekiwania przed tym wydarzeniem?

Pozwolę sobie nieskromnie uzupełnić, że tym razem wsparliśmy kongres jako – już po raz trzeci z rzędu – strefa nr 1 w Europie i jako strefa nr 3 na świecie, jako że przed dosłownie kilkoma dniami odebraliśmy po raz kolejny tak ważne dla nas nagrody za 2022 r. w rankingu fDi Business Intelligence wydawnictwa Financial Times. Ale nie to jest oczywiście kluczowe pod kątem naszego zaangażowania w kongres. Najważniejsze jest bowiem promowanie wsparcia, jakie takie instytucje jak KSSE oferują nie tylko dużym, międzynarodowym koncernom, ale właśnie mikro, małym i średnim firmom.

Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji z 2018 r. była rzeczywiście „game changerem”, dzięki któremu jako strefa możemy oferować fantastyczne warunki do rozwoju firm z sektora MŚP. Fakt, że mogą one otrzymać zwolnienie z podatków PIT i CIT nawet do 50 procent, a do tego na okres nawet 15 lat sprawił, że jesteśmy świadkami wręcz rewolucji w patrzeniu na strefę przez ten sektor. Natomiast oczywiście by firma chciała ubiegać się o wsparcie u nas, musi wiedzieć, że takie warunki są dostępne właśnie w KSSE. Dlatego też tak istotny jest dla nas udział w tak dużych i renomowanych wydarzeniach.

Temat przewodni kongresu - „Face the challenge” wpisywał się w działalność i usługi oferowane przez KSSE. Rozwijacie się i nie boicie wyzwań?

Sądzę, że zarówno firmy, jak i takie instytucje jak KSSE muszą mieć wpisane słowo „rozwój” w swoje DNA. Z jednej strony dbamy o rozwój międzynarodowy, stąd tegoroczne umowy ze strefami np. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy misje gospodarcze do Afryki i Korei Południowej. Ale w ostatnim czasie na naszym celowniku są zdecydowanie firmy z sektora MŚP, którym oferujemy nie tylko dobre warunki inwestycyjne, ale też pełne wsparcie - od planowania po realizację i rozwój projektów. Myślę tu zarówno o takich inicjatywach, jak budowany przez nas w Żorach akcelerator biznesowy KSSENON, który będzie oferował nowoczesne powierzchnie dla mikro, małych i średnich firm.

Z drugiej strony są to także projekty edukacyjne czy nasza tegoroczna kampania informacyjna dla MŚP, dzięki której w zaledwie kilka miesięcy skontaktowało się z nami już niemal 200 firm zainteresowanych ulokowaniem swoich projektów na naszych terenach. To wszystko pozwala nam rozszerzać nasze działania i przyciągać do nas biznes.

Booster MŚP „Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju?” to temat autorskiego wydarzenia, które zaprezentowaliście na kongresie. Kto był głównym odbiorcą?

Na nasze Boostery – które prowadzimy już od kilkunastu miesięcy – zapraszamy przede wszystkim te firmy z sektora MŚP, które dobrze radzą sobie na rynku i mają w perspektywie dalszy rozwój. Prezentujemy na nich potencjał, jaki daje skorzystanie ze zwolnień i ulg podatkowych. Jednak nie tylko, ponieważ prezentujemy też na nich dostępne tereny oraz projekty proinwestorskie, które dotyczą m.in. pomocy w rekrutacji nowych pracowników, wsparcia prawnego czy tematów związanych z korzystaniem z różnego rodzaju lokalnych benefitów infrastrukturalnych, dostępnych na konkretnych terenach strefowych. A nade wszystko pokazujemy przykłady firm, które już działają w ramach KSSE i ta współpraca po prostu przyniosła im wymierne korzyści.

