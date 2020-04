Katowicka strefa ze specjalnym wsparciem dla przedsiębiorców

Od kilku tygodni w strefie działa Zespół Szybkiego Reagowania ds. koronawirusa i kontakt alarmowy:covid19@ksse.com.pl. Zadaniem Zespołu jest bieżąca komunikacja z firmami strefowymi i wymiana informacji o potencjalnym zagrożeniu. Zespół pośredniczy również w wymianie produktów i usług prewencyjnych pomiędzy firmami KSSE w związku z epidemią. W tym celu Strefa uruchomiła na stronieksse.com.pl/COVID19 nowe narzędzia informatyczne dla inwestorów: Bazę Dostawców (firmy BHP, świadczące usługi dezynfekcji, dostarczające materiały medyczne, itp.) oraz Giełdę Ofert COVID19.

- Przedsiębiorcy KSSE walczą z kryzysem najlepiej jak potrafią. My wspieramy ich odpowiadając na zapotrzebowanie. Prowadzimy bezpłatne, cotygodniowe spotkania on-line nt. skutecznego przeciwdziałania zagrożeniu COVID-19 i webinaria z udziałem prawników o rozwiązaniach prawnych, podatkowych i finansowych, a także konsultacje nt. prawa pracy – informuje prezes KSSE dr Janusz Michałek. - Współpracujemy też w realizacji Śląskiego Pakietu Przedsiębiorczości na ratunek firm i miejsc pracy. Szczegóły już we wtorek, 7 kwietnia, na naszej pierwszej w tym temacie e-konferencji organizowanej on-line wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – zapowiada.

Firmy KSSE aktywnie włączają się w działania mające zapobiegać zagrożeniu i pomagać w walce z koronawirusem. – Nasi inwestorzy w czasie COVID-19 dostosowują się do sytuacji i odpowiadają na zapotrzebowanie. Przykładem może być np. polska, mała firma Opinion, która rozpoczęła produkcję m.in. maseczek ochronnych wykonanych z tkaniny medycznej dla firm strefowych, a także bezpłatnie przekazuje je do lokalnych szpitali – wymienia prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE. – Z kolei zespół inżynierów Nexteer Automotive zaprojektował i wydrukował w 3D przyłbice (maski), tak potrzebne w walce z koronawirusem. Nasz inwestor - Nexteer w Tychach zapewnia około 100 osłon na twarz dziennie, aby pomóc lekarzom i ratownikom medycznym chronić się podczas walki z COVID-19 – dodaje wiceszefowa KSSE. - Innym przykładem zaangażowania inwestorów KSSE w walkę z koronawirusem jest firma BMZ, która aż o połowę zwiększyła produkcję baterii do respiratorów, gdy w wyniku epidemii wzrosło zapotrzebowanie na tego rodzaju akumulatory, szczególnie dla sprzętu do wentylacji chorych – zaznacza.