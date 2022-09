Kielce oferują otwarte podejście pracowników Urzędu, ulgi dla inwestycji, tereny inwestycyjne i nieruchomości biurowe - mówi nam Bogdan Wenta, Prezydent Kielc. I dodaje, że do rozwoju miasta niezbędna jest m.in. nowoczesna powierzchnia biurowa.

Panie Prezydencie, jak ocenia Pan atrakcyjność inwestycyjną Kielc?

Dla oceny atrakcyjności inwestycyjnej Kielc wymieniłbym pięć kluczowych atutów. Lokalizacja – połączenie z ekspresową S7, odległość od Krakowa, Warszawy, Łodzi, Lublina i Katowic nie przekracza 180 km, a średni czas przejazdu samochodem do najbliższych lotnisk – Pyrzowice, Balice, Okęcie, to około dwie godziny.

Bogdan Wenta, Prezydent Kielc będzie prelegentem Property Forum 2022 i sesji Tereny inwestycyjne. Zapraszamy!

Po drugie kadry. Na dziewięciu uczelniach (w tym dwóch publicznych) kształci się niemal 20 tys. studentów, co roku swoją edukację kończy blisko 7 tys. z nich.

Trzeci argument – jakość życia w mieście, czyli work&life balance.

Kielce to miasto, w którym żyje się bardzo komfortowo, co opisać można popularnym określeniem slow life. Bliskość terenów zielonych oraz to, co miasto ma do zaoferowania swoim mieszkańcom po godzinach pracy to wymagania, których jeszcze kilkanaście lat temu zupełnie nie brano pod uwagę, a które obecnie sprawiają, że do regionalnych ośrodków, takich jak Kielce ludzie chcą zamieszkać.

Dalej – gospodarka. Oferta Targów Kielce i Kieleckiego Parku Technologicznego – instytucji napędzających rozwój gospodarczy miasta to to co nas na mapie wyróżnia. Targi są w czołówce, jeśli chodzi o sektor wystawienniczy w Europie. KPT natomiast jest motorem napędzającym rozwój przedsiębiorczości, z bogatą ofertą dla start-upów, firmy z branży BSS, a także produkcji i R&D.

I wreszcie – wsparcie dla firm rozważających Kielce jako lokalizację dla swej działalności, oferowane przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce. Pracownicy tego biura angażują się w poszukiwanie niezbędnych do prowadzenia biznesu lokalizacji, pomagają nawiązywać kontakty biznesowe, moderują internetową bazę ofert inwestycyjnych (www.baza.invest.kielce.pl). Do obsługi inwestora angażują się również inne wydziały Urzędu Miasta. Co więcej, w 2021 roku uruchomiliśmy dwa kluczowe instrumenty wspierające rozwój firm w Kielcach: zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni stanowią biura o wysokim standardzie. To są dwa sektory, które chcemy bardzo mocno rozwijać.

W jaki sposób pozyskują Państwo inwestorów? I jakie są tego efekty?

Podstawowym narzędziem służącym do prezentacji i promocji ofert nieruchomości inwestycyjnych, a tym samym potencjału miasta jest Baza Nieruchomości Inwestycyjnych Miasta Kielce. Szereg informacji niezbędnych dla inwestora rozważającego Kielce jako lokalizację daje zakładka "Dla biznesu" na stronie Urzędu Miasta Kielce www.kielce.eu/dla-biznesu. Serdecznie polecam Państwa uwadze zamieszczone tam dane odnośnie sytuacji gospodarczej Kielc, oferowanych form wsparcia, oferty kieleckich IOB itp. Mamy dużo do zaoferowania w kwestii szeroko pojętego wspierania inwestycji i przedsiębiorczości. I mamy tego efekty i sporo mniejszych i większych sukcesów. W ostatnich latach udało nam się sprowadzić do miasta kilka znaczących firm z sektora IT, a także inwestycji logistycznych i produkcyjnych. Spośród ostatnich projektów COI zakończonych sukcesem należy wymienić wprowadzenie na rynek kielecki firm takich jak Britenet czy Transition Technologies reprezentujących branżę IT, SLP i Panattoni Europe, reprezentujących sektor magazynowo logistyczny, a także wiele mniejszych, w tym relokujących się.

Z inwestorami spotykamy się także w formule B2B, biorąc udział w konferencjach branżowych – zarówno lokalnych, jak i o zasięgu ogólnopolskim, promując potencjał inwestycyjny Kielc. Przygotowujemy celowane do konkretnych grup odbiorców publikacje, staramy się trafić z ofertą miasta do jak największej grupy inwestorów, na których nam zależy, dlatego też między innymi jesteśmy w Warszawie, na Property Forum 2022. Pracownicy Centrum Obsługi Inwestora podejmują także inicjatywy skierowane do zagranicznych ambasad i konsulatów, mających na celu promocję gospodarczą miasta.

Prezydent Bogdan Wenta w firmie Britenet.



Jacy inwestorzy najczęściej interesują się Pana miastem?

Coraz więcej zakładów produkcyjnych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw zgłasza się do Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce z zapytaniem o możliwość ulokowania działalności w Kielcach lub o pomoc w rozszerzeniu już prowadzonego biznesu.

Magnesem, który znacząco wpływa na wzrost zainteresowania Kielcami wśród inwestorów i przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży produkcyjnej (ale również logistycznej), było uwolnienie niemal 80 ha terenów inwestycyjnych w doskonałej lokalizacji, z przeznaczeniem pod działalność przemysłową.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania inwestorów również z branży logistycznej i magazynowej, a także nowoczesnych powierzchni biurowych, Z każdym razem przygotowujemy indywidualną ofertę inwestycyjną, wzbogacając ją o wskazanie dodatkowych, wyróżniających nas atutów, jak np. informację o powstającym Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar – inwestycji na niespotykaną dotąd skalę, która już teraz generuje kooperację z firmami w zakresie metrologii i R&D.

Jakie jeszcze inwestycje powstaną w najbliższych latach w Kielcach?

Wspomniane 80 ha terenów inwestycyjnych generuje bardzo duże zainteresowanie firm. Jesteśmy w stałym kontakcie z pełnomocnikiem właściciela terenu, który od niedawna jest w posiadaniu tego unikatowego terenu inwestycyjnego. Właściciel zachowa przemysłową funkcję działki, stwarzając swojego rodzaju strefę przemysłową, oferując szereg plotów na sprzedaż pod działalność związaną z produkcją i magazynami. Teren znajduje się z resztą w bliskiej odległości od powstającego Laboratorium GUM, tworząc wraz z obecnymi w pobliżu zakładami spójną dzielnicę gospodarczą w mieście.

W drugiej, biznesowej części miasta, gdzie znajdują się biurowce i siedziby firm Michała Sołowowa, powstaje kompleks usługowo-biurowo-mieszkaniowy budowany w konwencji mixed-use. Inwestycja sąsiaduje z głównym węzłem komunikacyjnym, największym centrum handlowym w regionie, największym parkiem biurowym w Kielcach oraz z uczelniami wyższymi. Na działce inwestor zaplanował 3 wieżowce po minimum 17 kondygnacji i chce w nich połączyć funkcję usługową, mieszkalną i biurową. Mam informację, że inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem zarówno pod kątem powierzchni biurowej, jak i mieszkaniowej. Inwestor jest otwarty na nowych najemców i klientów, którzy są zainteresowani Kielcami.

Czy miasto posiada jeszcze dużo atrakcyjnych inwestycyjnie terenów?

Oprócz wspomnianego, 80-hektarowego terenu inwersyjnego w mieście istnieją mniejsze powierzchnie. W Bazie Nieruchomości inwestycyjnych można znaleźć ploty od 0,3 do 98 ha. Prezentujemy również tereny inwestycyjne znajdujące się w granicach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzbrojone tereny inwestycyjne Kieleckiego Parku Technologicznego znalazły już kupców. Kiedy poznamy warunki ubiegania się o kolejne fundusze unijne na uzbrajanie terenów, na pewno znów będziemy o nie aplikować i udostępniać powierzchnię. Wspominając o uzbrajaniu terenów inwestycyjnych muszę tu także wskazać na działania, które podejmujemy na bieżąco. Trwają prace nad uwalnianiem terenów inwestycyjnych w okolicy parku logistycznego Panattoni.

Kielce, duży teren inwestycyjny, ul. Ściegiennego.

Jakich nieruchomości komercyjnych potrzebuje miasto: hoteli, biurowców, magazynów, centrów handlowych?

Obserwując rodzaje zapytań inwestycyjnych można zauważyć, że do rozwoju naszego miasta niezbędna jest nowoczesna powierzchnia biurowa o wysokim standardzie. I oczywiście nie umniejszam tu wadze terenów inwestycyjnych czy hal produkcyjnych – one są również bardzo istotne. Ale inwestycje biurowe generują zwiększenie podaży powierzchni pod inwestycje typu BPO i ITO, a to dla nas szczególnie ważne. To one generują miejsca pracy dla młodych, wykształconych ludzi, którzy kończą studia i szukają dobrej, przyszłościowej pracy, szczególnie w sektorze usług dla biznesu, głównie IT.

W Kielcach dbamy o rozwój kadr dla biznesu, zachęcamy także inwestorów do lokowania kapitału w biurowce. Coraz częściej zauważalny jest trend tworzenia powierzchni o przeznaczeniu mixed-use oraz nieduża powierzchnia, gdzie inwestorzy deklarują możliwość dostosowania do preferowanych przez najemcę open space. To nas cieszy.

Jestem w stałym kontakcie z kieleckimi deweloperami. Regularne rozmowy i informowanie ich o zapytaniach inwestycyjnych, niekiedy bardzo dużych ogólnopolskich graczy poszukujących powierzchni w miastach regionalnych, przynosi korzyści w postaci dokonywania zmian w projektach i decydowaniu się przez deweloperów na udostępnianie większych powierzchni typu open space zaprojektowanych zgodnie z potrzebami najemcy.

Jakich nowych inwestycji z tych sektorów można się spodziewać? Co i gdzie się obecnie buduje w Kielcach?

Rozwija się logistyka – w budowie jest ponad 10 tys. mkw. powierzchni logistycznej niedaleko węzła S7 Kielce Zachód. Kolejni inwestorzy sygnalizują chęć ulokowania działalności na wspominanym dziś kilkukrotnie terenie 80 ha, a więc produkcja i przemysł. Jeśli chodzi o biura, to w budowie są nie tylko budynki mixed-use w rejonie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale także mniejsza powierzchnia bliżej centrum miasta, ponad 4 tys. mkw.

Czym może Pan zachęcić potencjalnych inwestorów do ulokowania funduszy w Kielcach?

Kielce oferują otwarte i indywidualne podejście pracowników Urzędu Miasta, dostępność wykwalifikowanych kadr, szereg ulg i zwolnień dla nowych inwestycji, a także tereny inwestycyjne i nieruchomości biurowe. Dodatkowo Kielce to miasto kompaktowe, po którym poruszanie się nie stanowi większego problemu, zielone i z ogromnym potencjałem turystycznym i sportowym, angażujące się w wiele projektów międzynarodowych, kulturalnych i edukacyjnych. Tu po prostu chce się być.

