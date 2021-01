Kielce szukają inwestora na działkę w centrum miasta

Chodzi o teren położony między ulicami Piotrkowską, IX Wieków Kielc, Pelca i Plantami. Dwie działki zostały już zabudowane biurowcami - Ventus i Split. Teraz Urząd Miasta ogłosił przetarg na sprzedaż parceli przylegającej do nowych budynków i ulicy łączącej Pelca i Piotrkowską.

Działka, która jest przedmiotem sprzedaży ma ponad 1200 metrów kwadratowych, kształtem jest zbliżona do pięciokąta. Cena wywoławcza to 1 milion 460 tysięcy złotych, co daje ponad 1200 złotych za metr kwadratowy.

Licytacja odbędzie się we wtorek 16 lutego.