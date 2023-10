Koleje Śląskie będą do 2030 r. kursować między Częstochową a portem lotniczym w Pyrzowicach. Pierwszy pociąg z Częstochowy w kierunku stacji Pyrzowice Lotnisko ma odjechać 10 grudnia.

Efektem inwestycji za ponad 660 mln zł będzie nowa oferta podróży pociągiem w woj. śląskim.

Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Pierwszy pociąg zatrzyma się na stacji Pyrzowice Lotnisko już 10 grudnia 2023 roku.

W ramach zadania realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbudowany został 30-kilometrowy odcinek linii między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Powstały bezkolizyjne skrzyżowania, m.in. wiadukty kolejowe w Miasteczku Śląskim nad drogą 908, nad autostradą A1 oraz w Pyrzowicach nad drogą 913. Ruch pociągów towarowych jest prowadzony do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz od strony Tarnowskich Gór. Tym samym, pociągi wróciły na ten odcinek linii po 30 latach.

Jak informuje portal Wyborcza.pl, w grudniu tego roku będzie można pojechać Kolejami Śląskimi z Częstochowy na lotnisko w Pyrzowicach. Władze województwa rozpisały przetarg na obsługę linii Częstochowa - Tarnowskie Góry przez Pyrzowice. Jak się okazało, przystąpiły do niego tylko Koleje Śląskie i to one będą obsługiwać połączenie.

Na terminal będzie trzeba było przejść pieszo blisko 500 metrów. Pociąg będzie podróżował 10 razy dziennie na trasie Częstochowa – Zawiercie - Tarnowskie Góry. Pociągi mają mieć co najmniej 150 miejsc siedzących i jechać maksymalnie 140 km/h.

Wybudowano perony w nowej stacji Pyrzowice Lotnisko oraz na nowych przystankach Miasteczko Śląskie Centrum i Mierzęcice. Korzystnie zmieniła się stacja Siewierz, gdzie powstało lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na całej linii. Na odcinku Siewierz – Zawiercie wymieniono 14 km torów, wybudowano sieć trakcyjną. Powstały perony w stacjach Poręba i Zawiercie oraz nowy przystanek Zawiercie Kądzielów.

Pierwszy odjazd z Częstochowy zaplanowano na godz. 0.15, kolejne o 3.09, 4.47, 7.25, 10.26, 13.19, 15.02, 17.25, 18.58 i 21.14. Z Częstochowy dojazd na lotnisko zajmie około godziny.

