Jak informuje portal Kraków.pl, Grupa Kapitałowa Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz właściciel krakowskiej huty zawarli umowę umożliwiającą rozpoczęcie realizacji największego komponentu projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Komponentem jest Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. Transakcja dotyczy docelowo prawie 140 ha terenów objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ.

Zawarcie umowy to kolejna, bardzo ważna i przełomowa faza projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który składa się z czterech podstawowych komponentów. Są nimi: Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”, Park Naukowo-Technologiczny „Branice” oraz Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. Realizowany jest od roku 2016, a zakończenie jego części nieruchomościowej przewidziane jest na rok 2030.

Wszystkie działania związane z akwizycją nieruchomości wymagają ich zakupu od podmiotów prywatnych, co sprawia, że objęte są co do zasady tajemnicą przedsiębiorstwa.

