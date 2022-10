Mieszkańcy wrocławskich Krzyków są oburzeni planowaną inwestycją. W zabytkowej dzielnicy willowej deweloper chce postawić biurowce z widokiem na zabytkowy cmentarz.

Na wrocławskich Krzykach ma powstać kompleks nowoczesnych budynków.

Teren u zbiegu ulic Krzyckiej i Letniej sąsiaduje jednak z zabytkowym cmentarzem.

Planowana inwestycja doprowadziła do stanowczego sprzeciwu mieszkańców Krzyków.

Jak poinformował portal Wyborcza.pl, mieszkańcy Krzyków chcą powstrzymać budowę planowaną tuż przy zabytkowym cmentarzu. Nowoczesne biurowce mają zostać pobudowane u zbiegu ulic Krzyckiej i Letniej. Wrocławianie walczą o teren, na którym ma powstać inwestycja od ponad 10 lat. Układ urbanistyczny dzielnicy jest chroniony przez konserwatora zabytków, więc dlatego mieszkańcom latami udawało się odpierać deweloperów.

Mieszkańcy Krzyków twierdzą, że wycięcie tego obszaru pozbawi ich jednej z ostatnich, zielonych enklaw na tym terenie. Podkreślają także historyczny charakter tego miejsca. Teren Letniej i Krzyckiej oparty jest bowiem o historyczny cmentarz z 1915 r. Ewentualne biurowce mają przylegać do zabytkowego cmentarza parafii św. Trójcy. Mieszkańcy obawiają się, że jeśli budowa dojdzie do skutku to przez lata będą odwiedzać zmarłych wśród hałasów z placu budowy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. określa, że minimalna odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych i zakładów produkujących żywność powinna wynosić co najmniej 50 metrów. A działka, gdzie ma powstać biurowiec, przylega do cmentarza i ma ledwie 40 metrów szerokości. Dodatkowo nieruchomość ma powstać niecałe 200 metrów od wyremontowanej za publiczne pieniądze willi, gdzie mieści się Fundacja Olgi Tokarczuk.

Neocity Development nie widzi jednak problemów. Chce na tym terenie postawić blok mieszkalny i dwa biurowce – wszystkie trzypiętrowe. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania nowych warunków zabudowy na zabudowę wielorodzinną. Będzie ono uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na tym etapie przeprowadzana jest analiza uwarunkowań przestrzennych, uzgodnienia z konserwatorem, ZDiUM oraz dostawcami mediów.

