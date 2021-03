Koreańczycy zainwestują miliard dolarów w Dąbrowie Górniczej

SK Innovation jest jedną z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego

Trzecia i czwarta fabryka separatorów do akumulatorów litowo-jonownych w Polsce powstaną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej

W związku z nowym projektem, zatrudnienie znajdzie 800 osób

W Dąbrowie Górniczej powstaną dwie nowe fabryki separatorów baterii wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Uzupełni to już istniejący kompleks inwestora na Śląsku. Koreańska spółka planuje rozpocząć budowę nowych zakładów w trzecim kwartale tego roku. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2023 roku. Szacuje się, że roczna zdolność planowanych nowych zakładów wyniesie łącznie 860 mln mkw. separatorów – po 430 mln mkw. każdy. Separatory będące rdzeniem akumulatorów litowo-jonowych wpływają na ich bezpieczeństwo i wydajność w pojazdach elektrycznych. Stanowią nawet 20 proc. kosztów produkcji baterii. To kluczowy element wzrostu sektora pojazdów EV i akumulatorów.

- Kolejny etap rozwoju SK IE Technology potwierdza, że nasz koreański partner nastawiony jest na ciągły rozwój i globalną ekspansję na rynku baterii litowo-jonowych. Cieszę się, że dziś możemy potwierdzić, że firma swoje plany rozwoju wiąże z naszym krajem i po raz kolejny stawia na Polskę. Decyzja firmy potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Jesteśmy w stanie szybko spełnić oczekiwania inwestorów, a naszym atutem są bardzo dobrze wykształceni pracownicy. Ta inwestycja jest ważna również ze względu na fakt, że elektromobilność to światowy trend, a Polska stała się w tym biznesie bardzo istotnym ogniwem. Przypomnijmy, że spółka jako pierwsza w Korei i trzecia na świecie opracowała kluczowe rozwiązania do produkcji baterii samochodowych. Firma, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii dostarcza klientom na całym świecie nowoczesne i niestandardowe rozwiązania. A my szeroko otwieramy drzwi dla inwestorów, którzy wzmacniają ekosystem gospodarczy Polski o zaawansowane i najwyższej jakości technologie. Kwestie związane z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami, w tym w zakresie elektromobilności, są jednymi z najważniejszych elementów opracowywanej Polityki Przemysłowej Polski - mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.