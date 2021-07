Koreańska inwestycja na Śląsku zagrożona?

Nieoczekiwany przebieg miało spotkanie Jarosława Gowina z przedsiębiorcami w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Minister rozwoju skrócił rozmowę z biznesmenami na temat Polskiego Ładu, bo musiał udać się na rozmowy z Koreańczykami, by ratować ich inwestycję na Śląsku - podał slaskibiznes.pl.

Jak podaje portal, wicepremier powiedział dość enigmatycznie, że czeka go spotkanie z inwestorami z Korei dotyczące inwestycji na "kilkaset, a może i tysiące miejsc pracy".

- Z tego co wiem, premier musiał spotkać się z Koreańczykami, żeby ratować inwestycję - powiedział portalowi Tomasz Zjawiony, prezes RIG i gospodarz spotkania, zapytany przez slaskibiznes.pl, czy wie coś więcej na temat konieczności nagłej interwencji wicepremiera.

Jedyne wielkie inwestycje w woj. śląskim, o których obecnie wiadomo, Koreańczycy realizują w Dąbrowie Górniczej. Firma SK IE Technology należąca do koncernu SK Innovation buduje dwie fabryki separatorów do akumulatorów wykorzystywanych w autach elektrycznych. Przymierza się też do budowy trzeciej i czwartej fabryki.

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal slaskibiznes.pl, doszło do błędów po polskiej stronie.