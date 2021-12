Koreańska SK Nexilis wybuduje fabrykę za 3 mld złotych w Stalowej Woli

Koreańska firma SK Nexilis otrzymała decyzję o wsparciu budowy fabryki produkującej folię miedzianą do baterii litowo-jonowych. Inwestycja powstanie w Stalowej Woli, w parku inwestycyjnym powołanym niedawną specustawą Sejmu. Wartość inwestycji to prawie 3 miliardy złotych.

W Polsce zostanie wybudowana kolejna fabryka produkująca folię miedzianą.

To przedsięwzięcie pozwoli na wyprodukowanie dodatkowo 50 000 ton folii rocznie.

SK Nexilis to kolejny projekt koncernu SK Group, realizowany wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Nad ściągnięciem jednego z największych na świecie producentów z tej branży pracowali wspólnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowa inwestycja to ponad 500 miejsc pracy i rozwój miasta i regionu, ale też działanie na rzecz środowiska. Folia miedziana to jeden z podzespołów niezbędnych do produkcji baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w samochodach elektrycznych.

Koreański inwestor ulokował się na terenie nowo powstałego strategicznego parku przemysłowego w Stalowej Woli zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

- Około 3 miliardy złotych nakładów inwestycyjnych, kilkaset nowych miejsc pracy, nowoczesna technologia i nowoczesne rozwiązania przemysłowe to olbrzymia szansa dla Stalowej Woli i całego Podkarpacia. To największa inwestycja greenfieldowa jaka miała miejsce w zarządzanej przez nas Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej właśnie na Podkarpaciu. ARP deklaruje dalsze pełne wsparcie dla SK Nexilis. Zrealizujemy wszelkie potrzeby dotyczące mediów, zasilania w energię elektryczną, odnawialnych źródeł energii. Już dziś w imieniu ARP chcę zadeklarować gotowość do współpracy przy budowie dużej farmy fotowoltaicznej na terenie Stalowej Woli, której moc do ok. 100 Mw mogłaby być wykorzystywana na potrzeby inwestorów w Strategicznym Parku Inwestycyjnym Euro-Park Stalowa Wola - powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.