Koronawirus im nie przeszkodził. Milion w fabryce BSH we Wrocławiu

Andreas Marek, dyrektor BSH we Wrocławiu oraz szef fabryki piekarników zaznacza, że pierwszy milion to dopiero początek. Fabryka BSH we Wrocławiu, nieustannie rozwija swoje moce produkcyjne, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie rynku na sprzęty gospodarstwa domowego marek Bosch i Siemens Made In Wrocław.

Andrzej Maślak, rzecznik prasowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. podkreśla, że zarząd firmy oraz dyrekcja zakładu podjęły wszelkich starań, by zabezpieczyć miejsca pracy.

– Już w pierwszych dniach pandemii BSH we Wrocławiu wprowadziła szereg środków, które zapewniają pracownikom najwyższy stopień bezpieczeństwa. Zadbano też o zmniejszenie liczby osób obecnych w biurach poprzez wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy oraz pracy zdalnej – zapewnia rzecznik.