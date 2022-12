Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) to efekt konsekwentnie realizowanej koncepcji Miasta Inteligentnego (Smart-City), która stawia na łączenie i przenikanie się funkcji miejskich, tworzenie różnorodnych przestrzeni i ułatwień dla mieszkańców oraz dbałość o rozwój różnych form zabudowy.

Uroczystego otwarcia południowego podobszaru SAG dokonali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA Artur Paszko.

- Liczymy, że teren, który Kraków Nowa Huta Przyszłości SA oddaje do użytkowania w ręce przyszłych inwestorów i przedsiębiorców, w niedalekiej przyszłości stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu – będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu - powiedział podczas otwarcia prezydent Jacek Majchrowski.

Jako samorząd stawiamy na ciągły rozwój i dążymy do tego, by Kraków przyciągał najlepsze umysły z całej Europy i świata. Strefa Aktywności Gospodarczej, jak i cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest początkiem inwestycji, które na stałe zmienią oblicze tej części naszego miasta – mówił prezydent Majchrowski.

W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego wyodrębniono siedem obszarów inteligentnych specjalizacji o największym potencjale. Jednak warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jest dobra, konstruktywna współpraca różnych podmiotów, a przede wszystkim transfer wiedzy z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw. Otwierana Strefa Aktywności Gospodarczej stwarza warunki dla powstania nowych inwestycji, które ułatwią transfer wiedzy i wymianę doświadczeń.

Władze miasta i regionu, wspierając rozwój inwestycji z obszaru inteligentnych specjalizacji (life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego), przystąpiły w 2014 r. do realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Projekt ma na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty – największej dzielnicy Krakowa.

Konsekwentnie, od początku realizacji projektu, kolejne jego etapy są wykonywane w przyjętym w ramach Master Planu harmonogramie, a wyniki – jak oddana w lipcu 2021 r. do użytkowania przestrzeń zmodernizowanego kąpieliska w Przylasku Rusieckim - zmieniają krajobraz miasta.

Powstała w ramach projektu Strefa Aktywności Gospodarczej jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów i przemysłu. W ten sposób Kraków dołącza do miast europejskich stawiających na nowoczesność, gdzie rozwój miasta projektowany i przygotowany jest w duchu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

W kwietniu 2020 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych, wtedy też ruszyły prace nad Strefą Aktywności Gospodarczej.

Jak wspomniał prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA Artur Paszko: „przede wszystkim przywróciliśmy miastu ponad 15 hektarów przestrzeni do rozwoju. Uporządkowaliśmy wszystkie elementy infrastruktury technicznej. Przebudowaliśmy stacje i linie elektroenergetyczne, a następnie doprowadziliśmy do tego obszaru wszystkie media: wodę, prąd, kanalizację.

Zbudowaliśmy wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby skomunikować ten teren. Stworzyliśmy też przyjazną przyszłym użytkownikom przestrzeń, lokalizując w Strefie Aktywności Gospodarczej tzw. strefy wytchnień, które zostały wyposażone w zieleń i elementy małej architektury. To, co przygotowaliśmy tutaj, to dopiero potencjał. Cały teren został podzielony na gotowe parcele inwestycyjne, by każdy z potencjalnych inwestorów mógł jak najszybciej rozpocząć swoje przedsięwzięcie - mówił Artur Paszko.