Kraków: Te nieruchomości na sprzedaż i wynajem warto mieć na oku

Lokal handlowy na Starym Mieście

Na sprzedaż lokal handlowy na Starym Mieście, w obrębie Plant. Wnętrze położone jest na parterze zabytkowego pałacu z II połowy XVIII wieku. Nieruchomość ma powierzchnię 83,38 m2 i składa się z dwóch poziomów: parter 50,18 m2 z wejściem z ulicy, poziom -1 - 33,2 m2. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy przez przeszklone drzwi.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 950 000 zł

Powierzchnia: 83 m2

Kamienica na Rynku Głównym w Krakowie

Do sprzedania inwestycyjna kamienica w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego. Powierzchnia całkowita około 1200 m2. Możliwość łatwej rozbudowy, zaplecze, podwórko, piwnice.

Warunki sprzedaży:

Cena: 21 500 000 zł

Powierzchnia: 1 300 m2

Działka obok Serenady

Na wynajem działka o powierzchni 3 080 m2 obok Galerii Handlowej Serenada. W okolicy osiedla mieszkaniowe o dużym zagęszczeniu. Węzeł komunikacyjny u zbiegu 2 głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Warunki najmu:

Czynsz: 12 320 zł

Powierzchnia: 3 080 m2

Powierzchnia biurowa na planie otwartym dla 15 osób

Powierzchnia biurowa mieszcząca się w dawnej fabryce kart.

Sześciopiętrowy budynek znajduje się w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Krakowa, z dobrymi połączeniami autobusowymi i tramwajowymi, w odległości dwudziestu minut spacerem od Rynku Głównego.

Warunki najmu:

Czynsz: 20 980 zł

Powierzchnia: 120 m2

Lokal użytkowo-handlowy w Centrum Handlowym Jubilat

Na wynajem lokal użytkowo-handlowy o powierzchni 52 m2 w Centrum Handlowym Jubilat. Obiekt składa się z 2 gabinetów, holu, WC, pomieszczenia socjalnego. Doskonała lokalizacja pod branżę beauty, sklep, biuro, studio.

Lokal z witryną usytuowany jest na parterze z wejściem od ulicy. Do każdego gabinetu doprowadzona jest woda oraz ogrzewanie elektryczne.

Warunki najmu:

Czynsz: 6 268 zł

Powierzchnia: 52 m2

Budynek biurowy z parkingiem wewnętrznym

Na sprzedaż budynek biurowy o pow. 2197 mkw., na działce o łącznej powierzchni 2 986 mkw. przy ul. Dauna. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna, placówki użyteczności publicznej, obiekty handlowo-usługowe (duży dyskont spożywczy - 800 m). W odległości ok. 350-400 m przystanki autobusowe i tramwajowe.

Warunki sprzedaży:

Cena: 5 900 000 zł

Powierzchnia: 2 197 m2

Warsztat samochodowy z biurem

Do sprzedaży budynek usługowo-biurowy o powierzchni 220 mkw., w którym mieści się warsztat z kanałem samochodowym. Możliwość zakupu z najemcą na połowę obiektu (110 mkw.) lub całkowicie wolny. Budynek ma pozwolenie na rozbudowę do pow. ok. 400 mkw. Obiekt mieści się na działce o pow. 14 arów z możliwością dokupienia dodatkowego 5,5 ara. Ma parking naziemny na 25 stanowisk.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 950 000 zł

Powierzchnia: 220 m2

Działka pozwoleniem na budowę pod aparthotel

Działka z prawomocnym pozwoleniem na budowę: „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na obiekt usługowy - typu aparthotel (kat. XIV) z wewnętrznymi instalacjami”.

Powierzchnia działki - 538 mkw., zabudowana budynkiem wolnostojącym.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 690 000 zł

Powierzchnia: 538 m2

Magazyn w dzielnicy Rybitwy

Do wynajęcia magazyn A-klasowy w dzielnicy Rybitwy, w dogodnej lokalizacji w przemysłowej części Krakowa. Idealna powierzchnia na magazynowanie i logistykę. Obiekt oferuje powierzchnie biurowe i socjalne.

Warunki najmu:

Czynsz: 125 000 zł

Powierzchnia: 1 740 m2

Lokal inwestycyjny w stylowej kamienicy z końca XIX wieku

Na sprzedaż mieszkanie zlokalizowane w ścisłym centrum miasta bezpośrednio przy plantach. Idealne pod inwestycję lub na lokal w samym centrum miasta. Mieszkanie mieści się w klasycznej, stylowej kamienicy z końca XIX wieku, cała elewacja zewnętrzna kamiennicy została w ostatnim czasie odrestaurowana. Mieszkanie jest dobrą bazą do aranżacji pod kątem inwestycyjnym.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 519 960 zł

Powierzchnia: 172.6 m2