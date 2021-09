Krakowski Park Technologiczny wspiera małe firmy

Kolejne przedsiębiorstwa otrzymały od Krakowskiego Parku Technologicznego decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tym razem wsparcie trafi do mikro i małych przedsiębiorstw: Marite Mijaczewska Mija Arts oraz Kuchnia Brawaty.

Marite Mijaczewska Mija Arts zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą odzieży ciążowej, do karmienia oraz odzieży, która ułatwia opiekę nad małym dzieckiem. Korzystając z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji firma utworzy nowe przedsiębiorstwo, zainwestuje w zakup i modernizację budynków w celu stworzenia szwalni odzieży lekkiej oraz magazynu. Inwestycja umożliwi m.in. przeniesienie produkcji z obecnie wynajmowanej nieruchomości. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 1 690 000,00 zł. Będzie to kolejna inwestycja realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w gminie Olkusz.

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa planuje również spółka Kuchnia Brawaty Piotr Urbański Tomasz Szeląg, zajmująca się produkcją i sprzedażą wysokiej klasy wyrobów piekarskich i mącznych, dań gotowych oraz żywności dietetycznej. Przedsiębiorstwo będzie charakteryzować się znacznie większą i bardziej nowoczesną powierzchnią produkcyjno-usługową w porównaniu do obecnej. W tym celu firma zakupi budynek produkcyjno-magazynowy, wyposaży go w nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, magazynowe oraz inne środki trwałe związane z obsługą procesu wytwarzania i sprzedaży wyrobów. Inwestycja zostanie zrealizowana w Balicach, w powiecie krakowskim. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 13 850 000,00 zł.