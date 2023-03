Do portalu Propertystock.pl trafiła oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Józefa Piłsudskiego 25. Cena wynosi niespełna 7 mln zł.

Nieruchomość gruntowa składa się z 4 parcel o łącznej pow. obszaru 26 726 m2. Działka położona jest na terenach PU i dodatkowo w granicach KSSE – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki której przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie: obsługi konsultingowej, działań wspierających kooperację w terenie, doradztwa, szkoleń, usług w zakresie medycyny pracy.

Położenie na południu Śląska gwarantuje zarówno bliski dostęp do najbardziej uprzemysłowionych i zaludnionych obszarów regionu (konurbacja katowicka oraz aglomeracja ostrawska). Lokalizacja ta umożliwia najbliższy dostęp do południowej granicy kraju wraz z przejściami granicznymi, jak i możliwość korzystania z obecnej infrastruktury drogowej, która otwiera dostęp do całej Europy.

Opisywana nieruchomość jest w bardzo niewielkiej odległości ( 7 km) od autostrady A1 i jej zjazdów. Autostrada ta w zamyśle łączy południe Europy z północną oraz krzyżuje się z autostradą A4 relacji wschód-zachód. 10 km od działki znajduje się także jedno z większych na południowej granicy kraju przejście graniczne dla towarowego transportu kolejowego.

Cena: 6 681 500 zł

Powierzchnia: 26 726 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: KSSE: Teren inwestycyjny w Jastrzębiu-Zdroju wystawiony na sprzedaż

