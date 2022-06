Które tereny zielone w Polsce są atrakcyjne inwestycyjnie?

Obecnie najczęściej poszukiwane są takie tereny pod inwestycje, których walory estetyczne będą jak najwyższe, a do tego obiekty na nich wybudowane będą przynosiły najlepsze zyski.

Dzięki wybraniu odpowiedniej lokalizacji, zainteresowanie wynajmem nieruchomości będzie znacznie większe, zarówno w sezonie, jak i poza nim.

Wiele obiektów na wynajem wychodzi naprzeciw swoim klientom, oferując szereg udogodnień właśnie pod workation.

- W ciągu ostatnich lat to właśnie Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest niezwykle interesujący dla inwestorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Ponadto tereny warmińsko-mazurskie, dzięki dostępowi do przepięknych lasów, np. Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, Piskiej lub Boreckiej (w tej ostatniej można spotkać dziko żyjące żubry), a także jezior, takich jak Łańskie, Pluszne, Kisajno czy Bełdany, są bardzo pożądane, a przez to wcale nie tak łatwo dostępne. Liczne ścieżki rowerowe, cisza i spokój wokół gwarantują, że będzie to znakomite miejsce do udanego odpoczynku - mówi Kamil Berger, ekspert ds. nieruchomości nad jeziorami i założyciel GruntToMazury.pl.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Workation, czyli wybór lokalizacji do pracy i odpoczynku

Pandemia koronawiursa nauczyła właścicieli nieruchomości, aby dostosowywali się do potrzeb panujących na rynku najmu, nie tylko krótkoterminowego, ale także tego średnio- i długoterminowego. Wraz z tym okresem, w jakim przyszło nam funkcjonować przez ostatni czas, powstało nowe zapotrzebowanie wśród najemców - chodzi o tzw. workation. Lokalizacją, która idealnie spełnia te oczekiwania, są tereny jezior mazurskich z dostępem zarówno do zbiorników wodnych, jak i pięknych lasów.

Wiele obiektów na wynajem wychodzi naprzeciw swoim klientom, oferując szereg udogodnień właśnie pod workation. Dzięki temu mają oni dostęp nie tylko do pięknych widoków na wyciągnięcie ręki, ale także miejsca do pracy z wysokiej jakości i szybką siecią internetową. Jedną z firm stosującą takie rozwiązanie jest CubeEco z Olsztyna, która oferuje nowoczesne, ekologiczne domki modułowe w stylu smart.

Dostęp do terenów nad wodą na Mazurach

Mimo atrakcyjności mazurskich terenów, nie wszystkie są dostępne w celach zabudowy. Głównie ze względów technicznych, ochronnych lub własnościowych, które dotyczą tych gruntów.

W przypadku nieruchomości stawianych metodą tradycyjną, jak i domków modułowych, w zależności od wielkości obiektu, należy zgłosić chęć jego wybudowania lub uzyskać pozwolenie na budowę. Przed podjęciem decyzji o budowie, należy dokładnie zapoznać się z możliwościami, które daje i odbiera postawienie domku na zgłoszenie do 70 mkw. Czasem korzystniejsza może okazać się dłuższa procedura, związana z pozwoleniem na budowę, niż tzw. zgłoszenie, nawet jeśli budynek ma mniej niż 70 mkw. W wyżej wymienionych sprawach, również w przypadku domków mobilnych, trzeba zwrócić się do odpowiedniego urzędu. Jeśli jednak zależy nam na danym gruncie przy jeziorze, to jeszcze przed zakupem, warto dowiedzieć się, czy na pewno jest na nim możliwość zabudowy. Dzięki temu można uniknąć przykrych niespodzianek i w niedalekiej przyszłości cieszyć się pięknem natury z własnego tarasu - komentuje Kamil Berger.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki pod inwestycję na Mazurach?

W przypadku wyboru gruntu pod inwestycję, jak przy większości decyzji tego typu, należy określić swój budżet i wymagania względem lokalizacji nad jeziorem. Niektóre działki można znaleźć w podejrzanie niskich cenach, ale mogą iść za tym przykre niespodzianki, których lepiej unikać.

- Warto upewnić się, jak wygląda infrastruktura danego gruntu, który zamierzamy kupić. Trzeba pamiętać, że zarówno utwardzenie drogi dojazdowej, jak i budowa przyłącza elektroenergetycznego, mogą okazać się kosztowne. Trzeba więc sprawdzać okazyjne ceny działek bardzo dokładnie - dodaje Kamil Berger.

Przeczytaj również: Suwalska strefa ekonomiczna sprzedaje nieruchomość w Ełku

Odległość planowanej zabudowy od linii brzegowej zbiornika wodnego ma spore znaczenie dla inwestycji, która na nim powstanie. Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., budowa nieruchomości może zostać zrealizowana w odległości większej niż 100 metrów od linii brzegowej. Warto mieć to na uwadze, gdyż zdecydowana większość terenów nad jeziorami w województwie warmińsko-mazurskim jest objętych strefami ochrony. Co więcej, należy upewnić się, że grunt nie znajduje się na terenie zalewowym lub podmokłym. Można to wstępnie zweryfikować przykładowo poprzez sprawdzenie roślinności, jaka występuje na danej działce. Jeśli jest taka sama, co na obszarach podmokłych czy linii brzegowej jeziora, to może oznaczać (lecz nie musi), że teren jest podmokły. Warto więc pamiętać, że może to utrudnić lub zwiększyć koszty budowy.