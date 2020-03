Kup sprawdzoną nieruchomość od Miasta Szczecin!

Gmina Miasto Szczecin ma na sprzedaż setki atrakcyjnych nieruchomości położonych w różnych częściach miasta. Można je nabyć z pierwszej ręki, oszczędzając czas i pieniądze. W ofercie dostępne są nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane, o bardzo różnorodnym przeznaczeniu, m.in. pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, usługową, w tym także tereny przemysłowe pod hale i magazyny. Wyróżnia je nie tylko dobra cena, ale także fakt, że są to pewne i sprawdzone oferty, pochodzące bezpośrednio od Miasta.

- Są dostępne dla każdego - zarówno dla „zwykłych” mieszkańców, jak i przedsiębiorców, deweloperów oraz wielkich firm. To doskonała okazja dla wszystkich tych, którzy właśnie przymierzają się do kupienia gruntu lub mieszkania, chcą zbudować dom, albo potrzebują nowej przestrzeni do rozwoju swojej działalności. Zanim odwiedzą biuro nieruchomości, warto, by spojrzeli na to, co w swoich zasobach posiada Miasto Szczecin. – przekonuje Dariusz Adamowski, Główny Specjalista z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta w Szczecinie. - Ile jest takich ofert? Trudno zliczyć, bo liczba ta zmienia się z tygodnia na tydzień. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie, bo atrakcyjnych cenowo i lokalizacyjnie nieruchomości jest coraz więcej i często schodzą „na pniu”.

Dobre tereny inwestycyjne

Oferta Miasta Szczecin to także wyjątkowo ciekawe tereny inwestycyjne skupione wokół Specjalnych Stref Ekonomicznych EU - Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, która istnieje w Szczecinie od 2010 roku oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która działa od 2013 roku. Wolne tereny inwestycyjne, gotowe do zakupu znajdują się obecnie na terenie Podstrefy Szczecin Euro-Park Mielec. Podstrefa posiada tereny przygotowane pod zabudowę przemysłową, zaś rozpoczęcie w niej działalności gospodarczej jest ułatwione poprzez wprowadzenie kompleksowej procedury obsługi projektów One Stop Shop, skracającej czas zrealizowania inwestycji. Firma może liczyć też na pomoc publiczną m.in. zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu poniesionych kosztów inwestycji, czy też dofinansowanie szkoleń pracowników.