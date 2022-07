KVL Investment sprzedał działkę pod Wrocławiem

Właściciel sprzedał działkę o powierzchni 20 tys. mkw. w Iwinach koło Wrocławia.

Teren inwestycyjny należy teraz do firmy deweloperskiej – Osiedla Rodzinne Rusin.

Nowa inwestycja pod Wrocławiem to wille miejskie i zabudowa jednorodzinna.

Działka inwestycyjna położona w podwrocławskich Iwinach jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę ciepłowniczą, elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz posiada ważny plan zagospodarowania przestrzennego. Co ważne, jej atrakcyjna lokalizacja gwarantuje sprawny dojazd do centrum Wrocławia. W bliskiej odległości znajduje się przystanek autobusowy, z którego podróż do miasta zajmuje 25 minut oraz nowo wybudowana stacja kolejki podmiejskiej ze sprawnym dojazdem zamykającym się w kwadransie. Na sprzedanej działce ma powstać kompleks miejskich willi oraz zabudowa jednorodzinna.

- Wrocław jest miastem z ogromnym potencjałem, który od wielu lat odkrywają inwestorzy lokalni oraz międzynarodowi. Trudno się temu dziwić, bo stolica Dolnego Śląska oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego, uczelnie na wysokim poziomie edukacyjnym i liczne atrakcje na spędzanie czasu wolnego. Osoby stawiające na ciszę i otoczenie zieleni, coraz częściej decydują się na wybór mieszkania lub domu pod Wrocławiem. Możliwość szybkiego dojazdu do pracy w mieście dzięki licznym opcjom komunikacji publicznej są kluczowe przy wyborze takiego miejsca. Działki oferujące takie możliwości szybko znajdują nabywców szukających wytchnienia we własnym ogrodzie – komentuje Maciej Moralewicz, dyrektor regionalny w Knight Frank.

Właścicielowi gruntu, spółce KVL Investment, w procesie sprzedaży doradzali eksperci z Knight Frank.